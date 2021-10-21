القضاء الفرنسي يُطالب بِسجن بن زيمة لِمدّة 10 أشهر

طالب المُدّعي العام لِبلدية فيرساي الفرنسية، الخميس، بِإيداع اللاعب كريم بن زيمة في السجن لِمدّة 10 أشهر مع وقت التنفيذ، ودفع غرامة مالية قيمتها 75 ألف أورو.

جاء ذلك بِسبب اتّهام مهاجم منتخب “الديكة” ونادي ريال مدريد الإسباني، بِتورّطه في قضية أخلاقية وابتزاز زميله ماتيو فالبوينا، يعود تاريخها إلى سنة 2015. كما ذكرته إذاعة مونتي كارلو (آر آم سي)، الخميس.

وحضر ماتيو فالبوينا (37 سنة) متوسط ميدان هجوم فريق أولمبياكوس اليوناني وقائع المحاكمة، فيما غاب كريم بن زيمة (33 سنة). استنادا إلى المصدر ذاته.

هذا واستغربت سيلفان كورنيي – محامية كريم بن زيمة – الحكم القضائي الصادر، وقالت إنه لا يتناسب مع القضية.

ووفقا لِوسيلة الإعلام الفرنسي المذكورة أعلاه، فإن الحكم القضائي النهائي يُنتظر أن يصدر هذا الجمعة.