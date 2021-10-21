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رياضة

القضاء الفرنسي يُطالب بِسجن بن زيمة لِمدّة 10 أشهر

الشروق الرياضي
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القضاء الفرنسي يُطالب بِسجن بن زيمة لِمدّة 10 أشهر
فالبوينا رفقة بن زيمة (الأرشيف)

طالب المُدّعي العام لِبلدية فيرساي الفرنسية، الخميس، بِإيداع اللاعب كريم بن زيمة في السجن لِمدّة 10 أشهر مع وقت التنفيذ، ودفع غرامة مالية قيمتها 75 ألف أورو.

جاء ذلك بِسبب اتّهام مهاجم منتخب “الديكة” ونادي ريال مدريد الإسباني، بِتورّطه في قضية أخلاقية وابتزاز زميله ماتيو فالبوينا، يعود تاريخها إلى سنة 2015. كما ذكرته إذاعة مونتي كارلو (آر آم سي)، الخميس.

وحضر ماتيو فالبوينا (37 سنة) متوسط ميدان هجوم فريق أولمبياكوس اليوناني وقائع المحاكمة، فيما غاب كريم بن زيمة (33 سنة). استنادا إلى المصدر ذاته.

هذا واستغربت سيلفان كورنيي – محامية كريم بن زيمة – الحكم القضائي الصادر، وقالت إنه لا يتناسب مع القضية.

ووفقا لِوسيلة الإعلام الفرنسي المذكورة أعلاه، فإن الحكم القضائي النهائي يُنتظر أن يصدر هذا الجمعة.

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التعليقات
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  • مراد سطاوالي

    لو لعب مع المنتخب الوطني الجزائري ما بلغ به الأمر كل هذا الشقاء والمتاعب مع الفرنسيين !

    -2

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