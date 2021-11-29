القضاء المصري يحسم الجدل بشأن شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

حسم القضاء المصري الجدل بشأن شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين، بعد الدعوى المقامة ضده من طرف أحد المحامين.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد جاء الحكم لصالح رمضان، إذ قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المحامي طارق محمود الرامية لمنعه من مزاولة مهنة التمثيل نهائيا.

وجاء في الدعوى المقامة ضد نقيب الممثلين أشرف زكي والممثل محمد رمضان: “انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية، لتقديمها مثالا مشوها وسيئا للشباب المصري”.

وأضافت: “وتمثل أعماله انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا”.

وتتوالى الهجمات على رمضان من قبل الجهات الفنية، حيث كان نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، قد دعا قبل أيام إلى إحالة رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في البلاد.

وأثار رمضان، جدلا جديدا بعد تداول صورة له من زيارته إلى مدينة كاليفورنيا الأمريكية، ظهر فيها وهو يصلي مأموما خلف أحدهم.

وعلق رمضان على مجموعة صور نشرها في حسابه الرسمي عبر موقع “فيسبوك” اليوم الأحد، قائلا: “أبطال.. ثقة في الله نجاح”.

كما ظهر في فيديو عبر “إنستغرام”، وهو يقبل رجلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويلتقط بعض الصور التذكارية مع جمهوره، وكان يرتدي بدلة عارية الظهر.

وانهالت التعليقات عليه من الجمهور الذي انتقد ملابسه، وجاءت التعليقات كالتالي:” القميص مقطوع يا فنان، أسطورة، البدلة مقطوعة، هو لابس كده ليه”.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل “موسى”، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.