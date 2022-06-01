القضاء المصري يحكم بالسجن المشدّد على صحفي الجزيرة مباشر
قضت محكمة جنايات القاهرة بمصر، بالسجن المشدّد 15 سنة غيابا على مذيع قناة الجزيرة مباشر، أحمد طه، بتهمة ” نشر أخبار كاذبة”.
وأقحم اسم الصحفي أحمد طه، في قضية يحاكم بها قيادات إخوانية، على خلفية حوار أجراه مع المرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر.
وأشار طه، في حواره المباشر مع ضيفه أبو الفتوح من لندن، إلى حملة الاعتقالات والبلاغات التي طالت قيادات معارضة على خلفية مطالبتها وقف الانتخابات الرئاسية.
ما جريمة المذيع الذي يجري حوارا تليفزيونيا مع ضيفه السياسي على شاشة قناة تليفزيونية حتى يحكم بالسجن المشدد 15 سنة ؟السلطات المصرية قدمت الزميل #أحمد__طه المذيع بالجزيرة مباشر للمحاكمة واصدر القضاء الحكم غيايبا في ظاهرة عجيبة وغريبة ان يحاكم مذيع على حوار أجراه بالسجن المشدد
— مصطفى عاشور Mostafa Ashoor (@moashoor) May 30, 2022
واسترعى صحفي الجزيرة انتباه المشاهدين إلى حملة “التخويف” التي تُمارس من قبل وسائل الإعلام الذي استطاع النظام الحاكم على مدار السنوات الأربع الماضية أن يجيشه لصالحه”. متسائلا ” أين تتجه الأمور في مصر، وهل ثمة مخرج”.
ويواجه مذيع الجزيرة مباشر، تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن “الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
كما قررت الدائرة الثالثة “إرهاب” إدراج، المذيع أحمد طه على قوائم الإرهاب، رفقة أبو الفتوح ومحمود عزت.
من جانبها، استنكرت شبكة الجزيرة حكم محكمة جنايات القاهرة بمصر، غيابيا حبس الصحفي بقناة الجزيرة مباشر أحمد طه 15 سنة، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
عاجل | شبكة الجزيرة تستنكر إصدار حكم غيابي بحبس الزميل #أحمد_طه المذيع بـ #الجزيرة_مباشر 15 عاما وتؤكد أن الحكم لا يمت للعدالة بصلة
• إقحام اسم الزميل أحمد طه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة نشر أخبار كاذبة يأتي في إطار حملة تستهدف الجزيرة وصحفييها#مصر
— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 30, 2022
وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية، في بيان، عن إدانتها لهذا الحكم، مؤكدة أنه لا يمت للعدالة بصلة.
وأضافت الشبكة أن القرار اتخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحافييها منذ سنوات.
عاجل | شبكة #الجزيرة: القرار يأتي في إطار حملة تشنها السلطات المصرية على #الجزيرة وصحفييها منذ سنوات pic.twitter.com/kxmU0bk6Lu
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 30, 2022