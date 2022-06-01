القضاء المصري يحكم بالسجن المشدّد على صحفي الجزيرة مباشر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمصر، بالسجن المشدّد 15 سنة غيابا على مذيع قناة الجزيرة مباشر، أحمد طه، بتهمة ” نشر أخبار كاذبة”.

وأقحم اسم الصحفي أحمد طه، في قضية يحاكم بها قيادات إخوانية، على خلفية حوار أجراه مع المرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر.

وأشار طه، في حواره المباشر مع ضيفه أبو الفتوح من لندن، إلى حملة الاعتقالات والبلاغات التي طالت قيادات معارضة على خلفية مطالبتها وقف الانتخابات الرئاسية.

واسترعى صحفي الجزيرة انتباه المشاهدين إلى حملة “التخويف” التي تُمارس من قبل وسائل الإعلام الذي استطاع النظام الحاكم على مدار السنوات الأربع الماضية أن يجيشه لصالحه”. متسائلا ” أين تتجه الأمور في مصر، وهل ثمة مخرج”.

ويواجه مذيع الجزيرة مباشر، تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن “الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

كما قررت الدائرة الثالثة “إرهاب” إدراج، المذيع أحمد طه على قوائم الإرهاب، رفقة أبو الفتوح ومحمود عزت.

من جانبها، استنكرت شبكة الجزيرة حكم محكمة جنايات القاهرة بمصر، غيابيا حبس الصحفي بقناة الجزيرة مباشر أحمد طه 15 سنة، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية، في بيان، عن إدانتها لهذا الحكم، مؤكدة أنه لا يمت للعدالة بصلة.

وأضافت الشبكة أن القرار اتخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحافييها منذ سنوات.