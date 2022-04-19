القضاء المصري يعاقب فتاة “التيك توك” بـ 3 سنوات سجنا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين، حكما يقضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في حق حنين حسام المعروفة إعلاميا بفتاة “التيك توك” وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية مجريات المحاكمة منذ لحظة وصول المتهمة إلى المحكمة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وإلى غاية انهيارها بعد النطق بالحكم.

وخلال إعادة محاكمتها، تم إثبات تهمة الاتجار بالبشر على حنين على إثر استغلالها لقاصرتين في عمل ظاهره شريف وباطنه مشين، حيث ادعت المتهمة أنها ستوفر لهما فرصتا عمل كمذيعتين من خلال “تطبيق لايكي” في حين أن الهدف منه هو التحريض على الفسق والفجور.

وبحسب التحقيقات، فإن فتاة “التيك توك” استغلت فرصة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورنا لتنشأ مجموعة تسمى “لايكي الهرم” والتي تسمح بالتقاء الشباب عبر محادثات مرئية تمكّن من ربط علاقات صداقة بينهم بهدف الاستفادة ماديا.

وأضافت التحقيقات، حسب صحيفة ” اليوم السابع” المصرية التي نقلت مجريات المحاكمة بالصوت والصورة، أن المتهمة استغلت الفتاتين القاصرتين “استغلالًا تجاريًا”، حيث حرضت وسهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

وبعد الإعلان عن الحكم الذي تسبب في انهيار حنين، قال قاضي المحكمة محمد أحمد الجندي، موجها الكلام للمتهمة، إن “المحكمة تصرفت معك بأقصى درجات الرأفة لحداثة سنك، وليكون درسا لك وعبرة لمن يتخذك مثالا في هذه الأفعال المشينة”، مضيفا ” ورسالة لكل أب كل يراعي أبنائه فكلكم رَاعٍ، وكلكم مسؤول عن رعايته”.

يذكر أن محكمة الجنايات قد عاقبت حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها بـ 200 ألف جنيه مصري في القضية لسنة 2020 وبعد ضبطها جرت إعادة محاكمتها حضوريا.

وتم توقيف حنين حسام قبل سنة بتهمة التحريض على الفسق عندما أعلنت لمشتركيها الذين يقدر عددهم أزيد من مليون شخص أن الفتيات أيضا يمكنهن الحصول على المال من خلال العمل معها على مواقع التواصل الاجتماعي.