القضاء على إرهابييْن وآخر يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر

في عمليات متفرقة لوحدات الجيش خلال أسبوع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني خلال الأسبوع الماضي، من القضاء على إرهابيين اثنين، فيما سلم آخر نفسه للسلطات العسكرية، إلى جانب توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفادت به الأربعاء حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح ذات المصدر، أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 أوت إلى 9 سبتمبر 2025، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

ففي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، “تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بتيبازة من القضاء على إرهابيين اثنين، واسترجاع بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع “كلاشينكوف” ومنظار وأغراض أخرى”.

وفي نفس السياق، “سلم الإرهابي المسمى “أحمد غنامي” نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، وبحوزته بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع “كلاشينكوف” وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 71 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و8 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 4، 44 كيلوغرام من مادة الكوكايين و1.415.657 قرص مهلوس”.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي “بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وتندوف وجانت، 632 شخص وضبطت 48 مركبة و334 مولد كهربائي و195 مطرقة ضغط ، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

في حين تم “توقيف شخصين آخرين وضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع “كلاشينكوف” ومسدس آلي و7 بنادق صيد و122.895 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 50 قنطار من مادة التبغ و5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 229 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 686 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.