الجزائر

القضاء على إرهابي بمنطقة الجبل الأبيض في تبسة

الشروق أونلاين
القضاء على إرهابي بمنطقة الجبل الأبيض في تبسة
ح.م
وزارة الدفاع الوطني

تمكّنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء، من القضاء على إرهابي بمنطقة الجبل الأبيض في تبسة، واسترجاع مسدس من نوع كلاشينكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

يأتي هذا مواصلة للعملية النوعية التي نفذتها مفارز من الجيش، على مستوى منطقة ثليجان بالقطاع العسكري لتبسة بتاريخ 23 سبتمبر 2025.

وكانت العملية المذكورة قد أسفرت عن القضاء على 6  إرهابيين. واسترجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وكميات معتبرة من الذخيرة.

“لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، إلى القضاء على 7 إرهابيين. وحجز 7 مسدسات من نوع كلاشينكوف”.

“وتأتي هذه النتائج لتؤكد مرة أخرى، على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب، واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني”، يضيف ذات البيان.

