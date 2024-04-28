القضاء على إرهابي بمنطقة تامولڤة في الشلف

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم السبت، من القضاء على الإرهابي “ب. سمير” المدعو “أبو ضحى” في الشلف.

جاء هذا على إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تامولڤة ببلدية وادي الفضة بالقطاع العسكري للشلف، حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع يوم الأحد.

والتحق العنصر المقضي عليه، بالجماعات الإرهابية سنة 2006. وقد عثر بحوزته على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى مخزنين، وكمية من الذخيرة، وأغراض أخرى.

“وتأتي هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي، على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم”، يضيف البيان.