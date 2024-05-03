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الجزائر

القضاء على إرهابي والقبض على عنصري دعم بمنطقة تن زواتين

الشروق أونلاين
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القضاء على إرهابي والقبض على عنصري دعم بمنطقة تن زواتين

تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على الإرهابي المسمى “د. عمر” وإلقاء القبض على عنصري دعم للإرهابيين بمنطقة تن زواتين على مستوى القطاع العملياتي لبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه تم استرجاع مسدس آلي و03 مخازن ذخيرة وأغراض أخرى.

وتابع البيان “العملية التي تُضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا تؤكّد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.

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