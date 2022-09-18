القضاء على البيروقراطية وترقية المرافق العمومية وتكريس الحكم الراشد

وسيط الجمهورية يشدد على مضاعفة الجهود لتحقيق المهمة

أشرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، الأحد بالجزائر العاصمة، على تنصيب وسيط الجمهورية الجديد، مجيد عمور، خلفا لإبراهيم مراد، الذي عين وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار التعديل الحكومي الذي أجراه مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال مراسم التنصيب، أبرز خلف الدور “الحضاري والمهم” الذي تضطلع به مؤسسة وساطة الجمهورية في إيجاد الحلول للمشاكل “بجميع الطرق، سواء كانت مبتكرة أو تقليدية”.

وأضاف بأن “الأهم بالنسبة إلينا هو التقدم في عملية التنمية وبناء الوطن بإشراك المواطنين في حل مشاكلهم، ونكون بالتالي قادرين على تقديم الخدمة المطلوبة من المواطن حتى تكون الدولة مكتملة الأطراف”، مؤكدا أن “المهم بالنسبة للجميع هو خدمة الجزائر على أحسن وجه وفي أحسن الظروف”.

وبعد أن أشاد بالجهود التي قامت بها مؤسسة وساطة الجمهورية في الأشهر الماضية” والتي كانت محل إعجاب وتقدير الجميع تحت إشراف ابراهيم مراد”، أعرب خلف عن يقينه بأن المندوبين المحليين لوساطة الجمهورية سيواصلون هذا العمل الإيجابي مع مجيد عمور.

ومن جهته، أكد وسيط الجمهورية الجديد التزامه بالعمل “بكل صدق وفعالية لأكون في مستوى هذا التكليف الذي يضعني أمام ثقل حمل انشغالات المواطنين وصون حقوقهم”، مقدما في ذات الوقت شكره لرئيس الجمهورية نظير ثقته التي شرفه بها وهو يوليه “هذه المسؤولية الهامة”.

ودعا عمور جميع الإطارات على مستوى هيئة وسيط الجمهورية “لمواصلة العمل بل ومضاعفة الجهود، وفق مقاربة مبتكرة للتكفل بالمهام التي تضطلع بها الهيئة على أكمل وجه”، حاثا إياهم على “المساهمة في تعميم آليات مكافحة البيروقراطية ورفع مستوى أداء مختلف المرافق العمومية وتكريس الحكم الراشد”.

وبعد أن عبر عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية المحققة، جدد عزمه على “رفع سقف التطلعات والطموحات من خلال تحسين الأداء وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وجعل الهيئة قوة اقتراح فعالة، مما يسمح بتحسين الخدمة العمومية وصون آمال المواطنين (…) والمضي قدما نحو تكريس مبادئ الجزائر الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية ويسير في تجسيدها بخطى ثابتة وعلى أسس صلبة”.

وخلص عمور إلى القول بأن الجميع “مطالبون بمواصلة المسار والمساهمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

أما وسيط الجمهورية السابق، فقد أكد أن هيئة وسيط الجمهورية “ورغم الظروف الصعبة التي أحاطت بانطلاقتها في ممارسة مهامها، إلا أنها تمكنت من إثبات وجودها ضمن النسيج المؤسساتي للدولة الجزائرية بشكل لافت، وذلك من خلال التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين”.

وفي هذا المقام، ذكر مراد بالثقة التي حظيت بها الهيئة من قبل رئيس الجمهورية من خلال تكليفها بمتابعة ملف المشاريع الاستثمارية العالقة خلال ندوة الانعاش الاقتصادي المنعقدة خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، والتي نتج عنها رفع القيود عن مئات المشاريع الاستثمارية وخلق آلاف مناصب الشغل.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عين الثلاثاء المنصرم مجيد عمور وسيطا للجمهورية خلفا لابراهيم مراد، علما أنه شغل عدة مناصب على مستوى عدد من ولايات الوطن ليلتحق برئاسة الجمهورية كمكلف بالدراسات والتلخيص قبل تعيينه أمينا عاما لهيئة وسيط الجمهورية.

س. ع