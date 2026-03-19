-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

القضاء على 3 مهربين من جنسية أجنبية بعين قزام

الشروق أونلاين
  • 134
  • 0
القضاء على 3 مهربين من جنسية أجنبية بعين قزام

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، عن القضـاء على 3 مهربين مسلحين من جنسية أجنبية واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، بالناحية العسكرية السادسة.

وتبعا لبيان وزارة الدفاع، تمكنت ليلة الأربعاء مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي إن ﭬزام بالناحية العسكرية السادسة، خلال اشتباك مع مجموعة إجرامية من القضاء على ثلاث مهربين مسلحين من جنسية أجنبية واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مخزنين  وكمية من الذخيرة، مع حجز سيارة رباعية الدفع محملة بـ 150 كغ من خام الذهب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، عشية الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تؤكد مرة أخرى جاهزية ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا الوطنية وحماية مواردنا الثمينة في كل الظروف والمناسبات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد