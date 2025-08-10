القضاء على 4 إرهابيين على الحدود الجنوبية الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني القضاء على 4 إرهابيين مسلحين كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن، حاولوا اختراق الحدود بالناحية العسكرية الرابعة.

وجاء في بيان للوزارة، الأحد، أنه “في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها، تمكنت صباح أمس 09 أوت 2025 مفرزة من مصالح أمن الجيش على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية بالناحية العسكرية الرابعة من القضاء على (04) إرهابين مسلحين ب(04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن، حاولوا اختراق حدودنا الوطنية والتسلل داخل التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من: عمراني معاذ، بوصبع حسام، غدير بشير معمر وبدغيو عقبة.

وأضاف البيان “هذه العملية تؤكد مرة أخرى، حرص ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على القضاء على كل من تسول له نفسه محاولة اختراق حدودنا الوطنية والمساس بأمن المواطنين.”