القضاء على 4 مهربين وحجز 1.6 مليون قرص مهلوس بتمنراست

أعلنت وزارة الدفاع الوطني،اليوم الإثنين، عن القضاء على 4 مهربين مسلحين واسترجاع كلاشنيكوف وضبط كمية كبيرة من المؤثرات العقلية، بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، تمكنت ليلة الأحد مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي على إثر كمين بمنطقة آراك بولاية تامنغست من القضاء على 4 مهربين مسلحين واسترجاع كلاشنيكوف، إضافةإلى 5 مخازن ذخيرة مع حجز سيارتين رباعيتي الدفع محملتين بكمية كبيرة من المؤثرات العقلية والمقدرة بـ 1.600.000 قرص مهلوس بالإضافة الى جهازي اتصال من نوع ثريا، و4 هواتف نقالة.

وتأتي العملية، في إطار الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الشعبي على بارونات التهريب وتجار المخدرات وفي سياق الجهود المتواصلة لتأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، بكل أنواعها.