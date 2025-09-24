-- -- -- / -- -- --
الجزائر

القضاء على 6 إرهابيين.. الفريق أول شنقريحة يتنقل إلى المنطقة

الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وذلك في إطار عملية تم تنفيذها بالقطاع العسكري تبسة، التابع للناحية العسكرية الخامسة.

وعقب هذه العملية، تنقل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مباشرة إلى منطقة العملية، حيث تفقد ميدانيًا الوحدات العسكرية المشاركة، مرفوقًا باللواء حمبلي نور الدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان للوزارة، وخلال لقائه مع الأفراد العسكريين في موقع العملية، أثنى الفريق أول على شجاعتهم وبسالتهم، مشيدا بهذا العمل البطولي، كما نقل لهم تحيات وتهاني عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وفي ختام زيارته، أسدى الفريق أول جملة من التوجيهات، داعيًا إلى مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزم وإصرار، وفاءً للواجب الوطني المقدس.

