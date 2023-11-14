القضاء على 9 جنود صهاينة في شمال غزة

أجهز مجاهدو كتائب القسام يوم الثلاثاء، على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر، في محور شمال مدينة غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، أن عناصر المقاومة الفلسطينية هاجموا ناقلة جند ودبابة صهيونيتين ف المكان ذاته بقذائف “الياسين 105″، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحدث المصدر ذاته عن تمكّن القسام من القضاء على جنديين صهيونيين من مسافة الصفر، وإصابة 3 آخرين، في اشتباك مع القوات المتوغلة ببيت حانون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة، إلى 11451 شهيدا، ونحو 31700 جريح.