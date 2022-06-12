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الجزائر

القضاء يأمر بحجز ممتلكات وأرصدة طاهر علاش مدير مطار الجزائر المُقال

نوارة باشوش
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القضاء يأمر بحجز ممتلكات وأرصدة طاهر علاش مدير مطار الجزائر المُقال
أرشيف
طاهر علاش

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، بحجز جميع ممتلكات وعقارات والحسابات البنكية للرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات طاهر علاش.

وحسب مصادر الشروق سيحال علاش على المحاكمة الأسبوع القادم في قضية فساد تتعلق بتسيير مطار الجزائر، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة جدا، تتعلق بمشاريع توسعة المطار الجديد، ومنها إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.

ويوم 31 ماي الماضي، تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا خلفا له.

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التعليقات
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  • عبد الرحمان الجزائري

    يجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له من نفسه ان يبدد المال العام حتى يكون عبرة لكل مسؤول يفكر في النهب

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  • ناصر

    كان يقول في عهد بوتفليقة: "الرئيس وما يقدرليش ".

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