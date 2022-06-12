القضاء يأمر بحجز ممتلكات وأرصدة طاهر علاش مدير مطار الجزائر المُقال

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، بحجز جميع ممتلكات وعقارات والحسابات البنكية للرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات طاهر علاش.

وحسب مصادر الشروق سيحال علاش على المحاكمة الأسبوع القادم في قضية فساد تتعلق بتسيير مطار الجزائر، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة جدا، تتعلق بمشاريع توسعة المطار الجديد، ومنها إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.

ويوم 31 ماي الماضي، تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا خلفا له.