القضاء يفتح لأول مرة ملف تهريب 7 قناطير من الكوكايين

"كمال البوشي" ومن معه أمام محكمة الجنايات

تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الأحد، قضية “كمال شيخي” المعروف باسم “البوشي”، أين سينظر القضاء لأول مرة في ملف تهريب 7 قناطير من الكوكايين مموهة بشحنة اللحوم، كانت على متن سفينة تجارية بميناء وهران صيف 2018.

وسيمثل “البوشي” المتهم الرئيسي في فضيحة “الكوكايين” أمام محكمة الجنايات غدا رفقة 5 متهمين آخرين، من بينهم شقيقيه ويتعلق الأمر بـالمدعو “شيخي. ن” و”ش.م” إلى جانب كل من “م.ن”، “ب، عبد الناصر” و”ش. رشيد”، كما سيتابع في ملف الحال الشركة ذات المسؤولية المحدودة “سارل دنيا ميت” وشركة “سارل أمازون” المختصة في استيراد اللحوم بصفتهما شخصا معنويا، حيث ستوجه لهم جميعا تهم ثقيلة تتعلق بجناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إرهابية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية بغرض الشراء قصد البيع والتخزين والشحن، ونقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية، وجنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات والعائدات الإجرامية، ونقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب الممتلكات وحيازتها مع العلم أنها تشكل عائدات إجرامية.

وسبق أن قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، إحالة ملف البوشي ومن معه للمحاكمة بتاريخ 30 جوان من سنة 2021 أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، طبقا للقانون، كما رفضت غرفة الاتهام الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والمتمثلة في طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين في القضية.

وللإشارة، يتواجد “كمال شيخي” رفقة شقيقيه وشريكه ومتهمين آخرين اثنين رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 9 جوان 2018، كما أن التحقيقات التي قامت بها المصالح المعنية عقب حجز السفينة التي كانت تقل كمية ضخمة من الكوكايين، تفرعت منها عدة قضايا فساد تورط بها “البوشي” ومتعلقة بالعقار والكسب غير المشروع، والحصول على امتيازات غير قانونية والتي أدين فيها بعقوبات سالبة للحرية وصدور عدة أحكام قضائية ضده بعد مثوله للمحاكمة بمختلف محاكم العاصمة وتيبازة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة غدا بعد سماع تصريحات المتهمين.