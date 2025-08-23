القضاء يفتح ملف “إمبراطورية” تزوير جوازات السفر للسوريين

المحاكمة هذا الثلاثاء و20 متهما بينهم موظفون بلديون في عين الإعصار!

غش في المعطيات.. غياب شهادة الجنسية بالملفات وتزوير في البصمات

يفتح مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 26 أوت الجاري، أثقل ملف لتزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في الجزائر، المتابع فيها 20 متهما بينهم 12 موقوفا، أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة بتهم ثقيلة تضمنها قانوني العقوبات والوقاية من الفساد ومكافحته.

المحاكمة ستجري على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة، حيث سيمثل 20 شخصا أمام هيئة المحكمة عن تهم إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية، جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: 394 مكرر 1، المادة 394 مكرر 3، المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

حيثيات ملف الحال تعود إلى تاريخ 28 فيفري 2024، بناء على شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة، أمام أمن ولاية الجلفة، وهذا بعد اكتشافه صدور جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، حيث تضمنت الشكوى اتهامات مباشرة لموظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في وقائع ملف الحال.

وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق الذي توصل إلى اكتشاف صدور بطاقات التعريف البيومترية وجوازات سفر من دون شهادة جنسية لأجانب يحملون جنسية سورية، لتسفر التحريات عن اكتشاف استفادة 13 شخصا أجنبيا منهم 12 طفلا وقاصرا سوريا من مواليد 2010 و2018، من بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية.

التحقيقات المتتالية في وقائع الحال، أزالت الستار عن حقائق خطيرة حيث توصل المحققون، بعد استغلالهم المعمق لاستمارات طلب الوثائق البيومترية لمختلف البصمات المتوفرة في قاعدة المعطيات، بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري المدعو “أ.أحمد”، تعود لموظف بالمصلحة البيومترية وهو المتهم “ب ق.سليمان”، وهو الأمر الذي أكد استلامه للملف ووضع بصمته عليه بدل والد الطفل.

كما تبين أيضا وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “ع. قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري المدعو “م.يوسف” الأمر الذي يوحي قيام ذات الموظف بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة المتهمين هذا الثلاثاء من حقائق خطيرة مسّت المساس بنظام المعالجة الآلية وقاعدة المعطيات الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضرارا بهذه الهيئة العمومية.. وما خفي أعظم!