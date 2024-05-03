القضاء يفك ألغاز الاعتداء الإرهابي “تيقنتورين”

4 إرهابيين يمثلون أمام جنايات الدار البيضاء في 27 ماي

يفتح القضاء الجزائري، يوم 27 ماي الجاري، وبعد 10 سنوات كاملة أكبر قضية “إرهابية”، أثارت جدلا واسعا داخل الوطن وخارجه عام 2013، ويتعلق الأمر بالاعتداء الإرهابي ضد المركب الغازي “تيقنتورين” في عين أمناس بولاية إيليزي، من طرف مجموعة مسلحة تضم 33 عنصرا، أسفرت عن مقتل 37 شخصا، بينهم أجانب.

وستبتّ المحاكمة على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضي علي عيشور والمستشارين “ز. توفيق” و”ر.جملية”، إذ سيمثل أمام هذه التشكيلة 4 متهمين موقوفين، هم على التوالي الإرهابي “ع . درويش” المدعو “أبو البراء”، نائب أمير كتيبة “الموقعون بالدماء”، والمتهم الثاني “كرومي بوزيان” المكنى بـ”رضوان” والمسمى “العروسي الدربالي” الإرهابي تونسي الجنسية، إلى جانب المتهم “بوحفص جعفر”.

وقد وجّهت للإرهابيين المتابعين في ملف الحال، حسب قرار الإحالة، أزيد من 10 تهم ثقيلة تتعلق بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، جنايات إنشاء وتأسيس وتسيير تنظيم مسلّح الغرض منه القيام بأفعال إرهابية، نشر التقتيل والتخريب المرتبط بالإرهاب، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، القتل العمدي باستعمال التعذيب والأعمال الوحشية، وكذا القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها، اختطاف وحجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية، الاختطاف مع التعذيب البدني، الخطف، والتهديد والغض والعنف، حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول والثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة والاستيلاء عليها.

إلى جانب جناية التخريب العمدي لممتلكات ومنشآت بواسطة مواد متفجرة، هدم منشآت ذات منفعة عمومية باستعمال مواد متفجرة، المشاركة في نشر التقتيل والتخريب، المشاركة في الأفعال المرتبطة بالإرهاب والتخريب، المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في القتل العمدي باستعمال التعذيب والأعمال الوحشية.

إضافة إلى المشاركة في القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها، المشاركة في اختطاف وحجز شخص مع ارتداء بذلة نظامية، المشاركة في الاختطاف مع التعذيب البدني، المشاركة في الخطف ومحاولة الخطف باستعمال العنف والتهديد والغش، المشاركة في التخريب العمدي للممتلكات والمنشآت بواسطة مواد متفجرة، المشاركة في هدم منشآت ذات منفعة عمومية باستعمال مواد متفجرة.

محاكمة المتهمين المتابعين في اعتداء “تيقنتورين”، والتي ستكون طويلة جدا، ستكشف عن حقائق خطيرة، بالنظر إلى ثقل الملف وارتباطه بأمن واستقرار الجزائر، وكذا الرعايا الأجانب والجزائريين الذين كانوا محتجزين وعددهم لحظتها 800 شخص خلال الاعتداء.

وكانت مجموعة “إرهابية” تتكون من 32 شخصا قد اقتحمت منشأة النفط “تيقنتورين” بعين أمناس بولاية إيليزي 2013، وقامت باحتجاز أكثر من 800 رهينة بينهم 130 رهينة أجنبية.

وتدخلت القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، في هذه العملية التي أدت إلى مقتل 37 رهينة أجنبية وجزائري واحد، والقضاء على 32 من المجموعة المسلحة وتوقيف ثلاثة آخرين.