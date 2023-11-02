القضاء “ينفض جيب” اللاعب الغاني السّابق أسامواه!

حكمت العدالة في غانا ضدّ اللاعب الدولي المُعتزل جيان أسامواه، في قضية لها صلة بِزوجته السّابقة.

وكان الغاني جيان أسامواه (37 سنة) قد تزوّج بِمُواطنته جيفتي منذ 10 سنوات خلت، لكن خلافا نشب بينهما فيما بعد، ولجأت الزّوجة إلى القضاء.

وظلّ جيان أسامواه يرفض الاعتراف بِثلاثة أطفال، مُتّهما الزّوجة بِالخيانة. غير أن الفحص الطبي (الحمض النوي) الذي أمرت العدالة الغانية بِإجرائه، أظهرت نتائجه عكس ما ادّعاه مُسجّل هدف “النّجوم السّوداء” في مرمى “الخضر” خلال البطولة الإفريقية لِعام 2015.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة المحلّية، فقد أمرت العدالة الغانية جيان أسامواه بِتسديد نفقة شهرية لِزوجته، مبلغها 2100 دولار. والتنازل عن خمسة ممتلكات لِتستفيد منهم الزّوجة، مُمثّلة في: منزلَين بِإنجلترا والعاصمة الغانية أكرا، ومحطّة للتزوّد بِالوقود، وسيارتَين. مع الإشارة إلى أن اللاعب مارس كرة القدم الاحترافية، ويتمتّع بِحياة الرّفاهية.