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رياضة

القضاء يُبرّئه وبلفضيل يجلد الصّحافة الفرنسية

علي بهلولي
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القضاء يُبرّئه وبلفضيل يجلد الصّحافة الفرنسية
الأرشيف
إسحاق بلفضيل

برّأ القضاء الفرنسي بعد ظهيرة الإثنين الدولي الجزائري السّابق إسحاق بلفضيل، فيما راح اللاعب يجلد صحافة هذا البلد الغربي.

وطوى القضاءُ ملفَّ بلفضيل وأخلى سبيله، يقول موقع “78 أكتو” الفرنسي.

وكان بن سبعيني قد أُحيل إلى القضاء بِتهمة تعنيف شقيقته، كما أوردته الصّحافة الفرنسية. عِلما أن أسرته تُقيم بِبلدية موروبا غير البعيدة عن العاصمة باريس.

وكتب إسحاق بلفضيل في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ما يعكس استغرابه من هذه التّهمة، وتكالب الصّحافة الفرنسية ضدّه. فقال: “عندما يلجأ الكذبُ إلى المصعد الكهربائي، تصعد الحقيقةُ على السلّم. يطول وصولها، لكنّها تصل في النّهاية”.

وأضاف: “أتمنّى من أشباه الصّحف التي تُطارد التفاعل وأيقونات الإعجاب في مواقع التواصل الاجتماعي بِأيّ ثمن، نشر الأخبار الصّادقة. أنا وشقيقتي نعيش بِخير وسلام، الحمد لله”.

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