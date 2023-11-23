القضاء يُطالب بِإيداع ألفيس السّجن لِمدّة 9 سنوات

تسعى النّيابة العامة الإسبانية إلى الحكم بِالسّجن لِمدّة تسع سنوات، ضدّ اللاعب الدولي البرازيلي السّابق داني ألفيس.

وكان ألفيس قد تورّط في فضيحة أخلاقية بِملهى ليلي في مدينة برشلونة الإسبانية، بِتاريخ الـ 30 من ديسمبر الماضي.

كما طالب مُمثّلو الادّعاء ألفيس – المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في جانفي الماضي – بِدفع تعويض قدره 150 ألف أورو لِضحيّته المزعومة (امرأة). وفقا لِما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس.

ومعلوم أن داني ألفيس (40 سنة) أحرز مع منتخب البرازيل – في منصب مدافع – كأس أمريكا الجنوبية عامَي 2007 و2019، وكأس القارات طبعتَي 2009 و2013، وذهبية أولمبياد 2020. ومع نادي برشلونة كأس رابطة أبطال أوروبا نُسختَي 2011 و2015، ولقب بطولة إسبانيا 6 مرّات ما بين 2009 و2016، فضلا عن تتويجات أخرى.