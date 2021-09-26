القضاة لمراقبة عمليات اكتتاب التوقيعات

ملزمون بالتواجد في مقرات السلطة البلدية والولائية لـ3 أسابيع

طلبت وزارة العدل، من القضاة رؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية التواجد و”بصفة دائمة” في مقرات البلديات في الفترة بين 21 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الداخل، إضافة إلى التواجد و”بصفة دائمة” خلال نفس الفترة في مقر المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأبلغت مديرية الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، رؤساء المجالس القضائية، بنص الطلب الذي رفعه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت رقم 105 المؤرخ في 20 سبتمبر الماضي، وقالت المديرية في نص البرقية التي بعثت بها لرؤساء المجالس القضائية لإعطاء التعليمات لرؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.

وأكدت المذكرة، على ضرورة تواجد القضاة رؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية يوميا وبصفة دائمة في مقرات البلديات بغية “قيام القاضي رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات المقدمة من القوائم المترشحة على مستوى البلدية المعنية والتأكد من صحتها وإعداد محضر بذلك”.

كما طلبت مصالح الوزير عبد الرشيد طبي، بضرورة “تواجد القضاة رؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية يوميا في مقرات المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات… بغية قيام القاضي رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية”.

وأوضحت التعليمة أن القضاة عليهم “مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات المقدمة من القوائم المترشحة على مستوى بلدية مقر الولاية، والتأكد من صحتها وإعداد محضر بذلك، ومراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات المقدمة من القوائم المترشحة للمجلس الشعبي الولائي والتأكد من صحتها وإعداد محضر بذلك”.

ونبهت الوثيقة، إلى أن “تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها يكون قبل 12 ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم الخميس 7 أكتوبر.