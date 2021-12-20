القضاة ينتخبون ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء

تنظم، الإثنين، بالمحكمة العليا، إنتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة وزير العدل عبد الرشيد طبي.

وحسب بيان لوزارة العدل “عملا بأحكام المادتين 180 و224 من دستور الفاتح نوفمبر 2020 يقوم قضاة الجمهورية اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 بانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء بمقرات المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا“.

وأضاف “سيتنقل السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام إلى مقر المحكمة العليا لأداء واجبه الإنتخابي، على غرار زملائه القضاة إدراكا منه لأهمية هذا الحدث الذي يؤسس لمرحلة جديدة يتبوء فيها القضاء مكانته كسلطة مستقلة”.

وأشار إلى “إن المجلس الأعلى للقضاء، الضامن وفقا للدستور لاستقلالية القضاء، يرأسه السيد رئيس الجمهورية ويتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم”.

وأوضح “أن المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء قرر تنظيم هذه الانتخابات تطبيقا لنص المادة 224 من الدستور”.

وأضاف “أن هذه العملية التي سجلت ترشح 142 قاضيا وهو عدد غير مسبوق يدل على وعي السيدات والسادة القضاة بأهمية هذه المرحلة والدور المحوري لهذا المجلس”.