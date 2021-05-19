بِالفيديو: القضية الفلسطينية حاضرة بِقوّة في البطولة الإنجليزية

مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

أبدى لاعبان من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء، تعاطفهما مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للقمع الصهيوني.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا، وأصله من غينيا كوناكري، والمهاجم الإيفواري أماد ديالو.

وحمل بوغبا وديالو العلم الفلسطيني، بعد نهاية مباراة فريقهما مانشستر يونايتد والضيف نادي فولهام، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي والشبكة العنكبوتية.