القضية الفلسطينية محور لقاء عطاف ونظيره الأنغولي

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، نظيره الأنغولي تيتي أونطونيو.

وحلّ وزير خارجية أنغولا تيتي أونطونيو بالجزائر، للمشاركة في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا، حسبما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وذكر المصدر ذاته أن “النقاش تركز على الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وآفاق إعادة الاهتمام الدولي والإقليمي بهذه القضية المركزية. بغية تفعيل مسار السلام وتكريس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وشكل اللقاء “فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي ستشمل تبادل الزيارات على أعلى مستوى. وتنظيم الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين”.

كما تطرق الطرفان إلى “مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيد القاري على ضوء الجهود المبذولة من قبل البلدين لنشر الأمن والاستقرار وترقية حلول سلمية للأزمات، لا سيما في مالي، والنيجر، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وتحتضن الجزائر في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر، اجتماعا لوزراء خارجية دول شمال أوروبا-إفريقيا، بمشاركة 30 دولة من بينها 20 دولة تمثل بوزراء الخارجية، حيث سيتم مناقشة “السلم والأمن في إفريقيا والشراكة والتعاون متعدد الأطراف”.