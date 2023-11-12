القطاع : خروج مستشفى القدس عن الخدمة

بعد أسبوع كامل من المناشدات المتواصلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج مستشفى القدس عن الخدمة.

مستشفى آخر من مستشفيات القطاع يخرج عن الخدمة. بعد أسبوع كامل من المناشدات المتواصلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج مستشفى القدس عن الخدمة اليوم الأحد 12 نوفمبر.

عبر بيان نشره اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن “خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب ـ نفاذ الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تبذل الطواقم الطبية الآن قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، وفي ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.”

المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، قالت وعبر فيديو نشرته جمعية الهلال الأحمر على صفحتها في فيسبوك “حزن، غضب، استياء وخيبة أمل، هذه مشاعرنا اليوم بعد الاضطرار لإعلان خروج مستشفى القدس عن الخدمة”.

نبال فرسخ قالت “نحمل كل المجتمع الدولي كل الدول الموقعة على اتفاقيات جونيف انهيار المنظومة الصحية في غزة”.