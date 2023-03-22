القطب الجزائي: صدور الالتماسات في قضية وزير الصحة الأسبق وأبنائه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 مليون دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف.

كما طالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ضد نجلي الوزير السابق بوضياف المتهمين، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ضد زوجة عبد المالك بوضياف.

فيما تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 200 ألف دينار.

أما بالنسبة للشركات فقد التمست النيابة تغريمهم بغرامة مالية مقدرها 32 مليون دج، ومصادرة جميع الاملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق.