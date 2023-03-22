-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيريه التونسي والموريتاني
الجزائر

القطب الجزائي: صدور الالتماسات في قضية وزير الصحة الأسبق وأبنائه

نوارة باشوش
  • 876
  • 0
القطب الجزائي: صدور الالتماسات في قضية وزير الصحة الأسبق وأبنائه
الأرشيف
وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 مليون دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف.

كما طالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ضد نجلي الوزير السابق بوضياف المتهمين، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ضد زوجة عبد المالك بوضياف.

فيما تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين  5 و3 سنوات حبسا نافذا  وغرامة مالية نافذة  تقدر بـ 200 ألف دينار.

أما بالنسبة للشركات فقد التمست النيابة تغريمهم بغرامة مالية مقدرها  32 مليون دج، ومصادرة جميع الاملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق.

مقالات ذات صلة
سونلغاز: حملة لصيانة المحولات وفرق مختصة في التدخلات الإستعجالية خلال رمضان

سونلغاز: حملة لصيانة المحولات وفرق مختصة في التدخلات الإستعجالية خلال رمضان

هذه مواقيت عمل مركز “في.أف.أس غلوبال” خلال شهر رمضان

هذه مواقيت عمل مركز “في.أف.أس غلوبال” خلال شهر رمضان

الجزائر تحتضن اجتماع المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط

الجزائر تحتضن اجتماع المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 20 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 20 مارس 2023

الجزائر تستعين بالتجربة الماليزية لمواجهة تسونامي الطلاق

الجزائر تستعين بالتجربة الماليزية لمواجهة تسونامي الطلاق

اللهفة تلغم الأسواق عشية رمضان

اللهفة تلغم الأسواق عشية رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد