القطريون مهتمون بالاستثمار في عاصمة الغرب الجزائري

الشيخ فيصل بلقاسم آل ثاني يؤكد:

أبدت رابطة رجال الأعمال القطريين، اهتماما بالغا بزيادة التواجد الاستثماري القطري في الجزائر، في ظل توافر مناخ الاستثمار من عقارات صناعية وزراعية وسياحية.

وقال الشيخ فيصل بلقاسم، رئيس الرابطة في تصريح صحفي على هامش زيارته رفقة وفد هام من المتعاملين الاقتصاديين القطريين إلى وهران، إن هناك رغبة قوية تحذو رجال أعمال بلاده، للاستثمار في وهران، لاسيما في مجال النقل، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء قدرات ذات الولاية وتأكيد سلطاتها على توفير كافة التسهيلات لإنجاح الاستثمارات القطرية، سواء كان ذلك في إطار الشراكة أو ما يسمى حسبه بالشراكات القطرية الجزائرية المختلطة العاملة في السوق الجزائرية، أو الإعلان عن استثمارات كبرى قطرية 100% في مجالي السياحة والصناعات المتوسطة.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري الكبير بين بلاده والجزائر، إضافة إلى العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة البلدين، والتي تشهد حسب الشيخ فيصل بلقاسم آل ثاني، نموا ملحوظاً على جميع المستويات، تسمح بتوسيع حجم الاستثمارات، مؤكدا أنه سيعمل على تحضير زيارة وازنة لرجال أعمال لهم باع طويل في الاستثمارات السياحية في العالم العربي، لزيارة وشيكة إلى وهران وفي قادم الأسابيع دون أن يحدد تاريخ ذلك، لافتا إلى أن هناك مشاريع استثمارية واعدة في الأفق بإنشاء منتجعات سياحية كبرى في الخليج الوهراني، إضافة إلى إنتاج الحليب والزيوت، وإمكانية إنجاح استثمارات في مجال الصيد البحري، مختتما تصريحه، بأنه ليس هناك فارق في مناخ الاستثمار بين قطر والجزائر، خاصة أن سلطات وهران، طمأنت الرابطة القطرية بتوفير الدعم لإنجاح الاستثمارات الأجنبية.