القطريون يواصلون تدريباتهم استعداداً لمواجهة الخضر

بيدرو ميغيل خارج حسابات الفريق

يواصل المنتخب القطري الأول لكرة القدم تدريباته، تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الجزائري، التي ستقام غدا على ملعب الثمامة المونديالي، في الدور نصف النهائي من النسخة العاشرة من كأس العرب قطر 2021، التي تقام في الدوحة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بحسب يومية الشرق القطرية.

وخاض المنتخب القطري حصة تدريبية على ملاعب أكاديمة التفوق الرياضي “اسباير”، تحت إشراف المدرب الإسباني فيليكيس سانشيز، في إطار التحضيرات المباشرة للتحدي الكبير أمام الجزائر.. وكان سانشيز قد اكتفى أمس بحصة تدريبية وحيدة، قبل أن يمنح اللاعبين في الفترة المسائية راحة سلبية.. أملا أن يعود اللاعبون إلى التدريبات بمعنويات عالية، وهو ما تحقق فعلا، حيث أظهر الجميع رغبة كبيرة في الإعداد بالشكل المثالي للوصول اإلى كامل الجاهزية، بحثا عن مواصلة المشوار والتتويج باللقب.

وكان الجهاز التقني للمنتخب القطري قد أعلن عن خروج اللاعب بيدرو ميغيل من حسابات الفريق، بعد تعرضة للإصابة في العضلة الضامة، التي حرمته من مواصلة البطولة منذ المواجهة الثانية أمام عُمان التي لم يكملها، بيد أن المنتخب القطري يملك البدائل الجاهزة القادرة على تعويض بيدرو، خلافا لإمكانية اللعب بثلاثة مدافعين. وهو الأسلوب الذي حقق نجاعة كبيرة في مباراة الدور ربع النهائي. ومن جانبه، اعتبر قلب دفاع المنتخب القطري، خوخي بوعلام، أن مواجهة قطر والجزائر ستكون بمثابة نهائي مبكر، لاسيما وأن المنتخبين قدما أروع المستويات خلال دور المجموعات وربع النهائي. وأشار بوعلام إلى أن المواجهة المرتقبة ستشهد إثارة وندية كبيرة بين فريقين يلعبان بطريقة هجومية مميزة، موضحا أن حلم حصد اللقب يراود الجميع، و”نحن نبحث عن التتويج، لاسيما وأن البطولة على أرضنا وأمام جماهيرنا الغفيرة”.

وتوجه خوخي بوعلام برسالة إلى الجماهير القطرية، داعيا إياها إلى ضرورة اقتناء التذاكر والتواجد بكثافة على استاد الثمامة المونديالي، من أجل تقديم الدعم اللازم ومساندة اللاعبين.