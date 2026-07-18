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رياضة

القط نيمبوس يتوقع الفائز بلقب كأس العالم 2026

الشروق أونلاين
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القط نيمبوس يتوقع الفائز بلقب كأس العالم 2026

توقع القط الشهير “نيمبوس”  فوز المنتخب الإسباني وتتويجه في النهائي بلقب بطولة كأس العالم 2026.

واكتسب القط “نيمبوس” شهرة واسعة خلال الفترة الماضية بعد نجاحه في توقع نتائج عدد من المباريات.

وأظهر مقطع فيديو نيمبوس أمام وعاءين للطعام، يحمل أحدهما شعار إسبانيا والآخر شعار الأرجنتين، قبل أن يتجه لاختيار الوعاء الخاص بالمنتخب الإسباني، في إشارة إلى توقعه فوز “الماتادور” على منتخب التانغو في المباراة النهائية.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم 2026، الذي سيقام على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ المنتخب الأرجنتيني، النهائي بفوزه على إنجلترا بهدفين لهدف، وحسم المنتخب الإسباني تأهله عقب الفوز على المنتخب الفرنسي بثنائية نظيفة.

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