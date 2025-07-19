القمة الجزائرية الإيطالية السادسة في روما هذا الأربعاء

موازاة مع انعقاد منتدى اقتصادي لمناقشة فرص التبادل والاستثمار

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي (الحكومة)، على موقعها الرسمي على الانترنت، إلى أن القمة الثنائية رفيعة المستوى السادسة مع الجزائر ستعقد يوم الأربعاء 23 جويلية 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت روما (العاشرة بتوقيت الجزائر) بفيلا دوريا بامفيلي.

من جهتها، أعلنت وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة روما في الجزائر، سيعقد منتدى اقتصادي في نفس اليوم أي 23 جويلية بالفندق الكبير بحظيرة الأمراء بروما، يتضمن جلسات لمناقشة فرص التبادل والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية، مع التركيز على قطاعات رئيسية هي الطاقة والاقتصاد الدائري على غرار الطاقات التقليدية والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والبنى التحتية للطاقة وإدارة النفايات والصناعة المنجمية.

كما سيبحث أكثر من 500 مشارك في هذا المنتدى فرص التعاون والشراكة والاستثمار في قطاع البنى التحتية والنقل، مثل البناء والبنى التحتية الرقمية والنقل البحري وخطوط السكة الحديدية والطرق السيارة واللوجستيك وإدارة الموارد المائية والسياحة والصحة.

كما سيبحث متعاملون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء شركات البلدين الفرص المتاحة في قاع الصناعة والمنتجات الغذائية والزراعية، على غرار التكنولوجيا الزراعية، والصناعات الغذائية والميكانيكية والآلات والسيارات، والصناعات الصيدلانية.

وفي الإعلان ورد تساؤل موجه لرجال الأعمال ورؤساء الشركات والمتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين، مفاده لماذا المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الإيطالي الجزائري.

وفي الشرح الذي ورد في نص الإعلان، ذكرت وكالة ICE أن العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والجزائر متينة، بحجم مبادلات بلغ 14 مليار دولار في 2024، منها 2.9 مليار دولار صادرات ايطالية إلى الجزائر.

كما تطرق الشرح أيضا للإمكانات الطاقوية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، وخصوصا الغاز الطبيعي بتحولها إلى أول مورد لإيطاليا بهذا المصدر الطاقوي الحيوي، فضلا عن كونها سوقا استراتيجية لروما في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون يأتي خصوصا في إطار منظور بعيد المدى يتعلق بخطة “ماتاي” الموجهة للقارة الإفريقية التي تعد الجزائر أحد ابرز شركائها.