القمة الروسية الإفريقية : لقاء يعد بمشاريع شراكة بين الطرفين

انطلقت اليوم الخميس بسانت بطرسبرغ الروسية أشغال القمة الثانية الروسية الإفريقية. وعلى طاولة القمة ملفات لمشاريع عديدة بين الطرفين في مجالات الطاقة، الإستثمار، الصحة، التعليم والغذاء. هذا إضافة إلى تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو.

وهو ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته الإفتتاحية للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا- أفريقيا”. فقال بوتين أن القمة “ستتيح دراسة مشاريع جديدة بين الطرفين في مجالات الطاقة والزراعة واللوجستيات والنقل”.

القمة التي انطلقت اليوم الخميس 27 جويلية، لتستمر ليومين، يشارك فيها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بوتين استهل كلمته بالترحيب بالحاضرين “أود أن أرحب بكم جميعا بحرارة في سان بطرسبورغ. أشكركم على استجابتكم لدعوتنا وحضوركم، في بلدنا أنتم من بين الأصدقاء والأشخاص الذين يشاركوننا التفكير نفسه”.

الرئيس الروسي قال أيضا أثناء كلمته الإفتتاحية للقمة الروسية الإفريقية أن المبادلات التجارية بين روسيا وإفريقيا قد بلغت 18 مليار دولار في عام 2022. وهذا بفضل القرارات التي تم اتخاذها في الطبعة السابقة للقمة عام 2019.

حجم المبادلات هذا، قال الرئيس الروسي أنه سيرتفع مستقبلا، كما وعد بدعم البلدان الإفريقية في مجال الغذاء والأسمدة.

كما قال الرئيس الروسي أيضا أن بلاده تؤيد انضمام الإتحاد الإفريقي للهياكل الدولية الرائدة، فقال “نحن نؤيد مشاركة الاتحاد في عمل الجمعيات الدولية الرائدة، واسمحوا لي أن أذكركم بأن روسيا كانت من أوائل الدول التي استجابت العام الماضي لترشيحكم ومن سبقوكم لرئاسة رئيس السنغال”.

روسيا أو الشريك المميز لإفريقيا

كما أعرب أيضا الرئيس الروسي عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب.

وقال في هذا الشأن “تحدثت يوم أمس مع الرئيس السيسي، نحن نبحث ونأمل أنه في المستقبل القريب سنطلق المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قريبًا”.

رئيس مفوضية الإتحاد الإفرقي، موسى فقي، من جهته وصف روسيا بـ”الشريك المميز لأفريقيا في مجال تأهيل الكوادر العلمية”. وهذا خلال كلمته الإفتتاحية للقمة.

فقال فقي أن إفريقيا ممتنة لروسيا وهذا لدورها “في دعم القارة الأفريقية للتخلص من الاستعمار ومساندتها في مجلس الأمن الدولي”.

موسى فقي قال “لا ننسى الدعم الدائم من روسيا لمكافحة الاستعمار والفصل العنصري، والدعم الذي تحظى به أفريقيا من روسيا في مجلس الأمن”. كما أعرب أيضا عن أمله بتطور الشراكة بين الطرفين.