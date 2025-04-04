القمة العالمية للإعاقة ببرلين: سايحي يستعرض أسس النظام الصحي الجزائري

قدم وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عرضا شاملا تناول فيه الأسس التي يقوم عليها النظام الصحي الجزائري، ومدى قدرته على التأقلم مع المستجدات وتطويره بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية لكل فئات المجتمع دون استثناء.

الوزير، وخلال مداخلته امام الورشة المخصصة للأنظمة الصحية وتطويرها لضمان التكفل الأمثل بالاحتياجات الصحية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، استعرض أيضا التنظيم العام للمنظومة الصحية في الجزائر، وآليات تسييرها، مؤكدًا على التزام الدولة التام لتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المستمر، خاصة فيما يتعلق بتطوير الهياكل الصحية، وفقا لما أفادت به الوزارة.

كما أبرز الوزير مجهودات الدولة الجزائرية فيما يخص تشييد وبناء مستشفيات جديدة بهدف تعزيز الشبكة الصحية الوطنية، مشيرًا إلى أنه سيتم استلام عدة مشاريع صحية ووضعها حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية، مما سيساهم حتما في تحسين الخدمات الصحية وتقريبها أكثر من المواطنين.

وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أكد كذلك خلال مداخلته، أن جهود الدولة لا تقتصر فقط على تعزيز البنية التحتية، بل تشمل أيضًا ضمان توفير الأدوية، إضافة إلى تكوين الأطقم الطبية وشبه الطبية في مختلف التخصصات لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تتماشى مع الاحتياجات الوطنية.