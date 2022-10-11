القمة العربية: الجزائر تنهي إرسال دعوات الحضور إلى القادة العرب

بلّغ مبعوثو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، آخر دعوة إلى القادة العرب لحضور أشغال القمة العربية التي تحضتنها الجزائر في الفاتح من نوفمبر المقبل، بدعوة رئيس جمهورية القمر المتحدة. وتولى عدد من الوزراء مهمة تبليغ الدعوة الرسمية للرئيس تبون للملوك والأمراء والرؤساء العرب البالغ عددهم 20 قائدا لحضور القمة العربية . وأكد عدد من الحكام العرب ممن وصلتنهم دعوة الرئيس عبد المجيد تبون على حضور القمة العربية ودعمها بما يوحد الصف العربي. وتجدر الإشارة إلى أن سوريا أبلغت الجزائر بعدم رغبتها في المشاركة إلى غاية تحقق إجماع حول عودتها للجامعة العربية. “مشاركة” محمد السادس في قمة الجزائر بين التقاليد والراهن السياسي والإثنين، سلّم وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي. دعوة الرئيس تبون إلى نظيره في جزر القمر، وقد أكد الرئيس القمري “مشاركته الشخصية في القمة العربية”، وقد كان آخر القادة المدعوين للقمة واعتبر رئيس جزر القمر في تصريح له أن “عقد قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، يأتي في الوقت المناسب. نظرا للتحديات الدولية والاقليمية متعددة الأبعاد التي تواجه العالم العربي”. كما جدّد الرئيس القمري “عزمه على المساهمة رفقة أخيه الرئيس تبون، والأشقاء القادة العرب، في تعزيز التوافق العربي ومضاعفة الجهود للرقي بالعمل العربي المشترك إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية”. وفي وقت سابق، تلقى كل من الرئيس الصومالي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رسالتا الدعوة للمشاركة في قمة الجزائر، من طرف وزير الاتصال محمد بوسليماني. ووجّهت الجزائر دعوات لحضور القمة إلى جميع دول الجامعة العربية، في حين أبلغت سوريا السلطات الجزائرية بعدم رغبتها في المشاركة إلى غاية تحقّق إجماع حول عودتها للجامعة.

القمة العربية: طبي يسلم دعوة رئيس الجمهورية لملك المغرب

وفي 27 سبتمبر 2022، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة رسميّة إلى ملك المغرب محمد السادس، للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر نوفمبر المقبل.

وحسب بيان لوزارة الخارجية “بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سلَّم اليوم الثلاثاء بالرباط، وزير العدل، حافظ الأختام، السيّد عبد الرشيد طبي، رسالة الدعوة التي وجهها السيد رئيس الجمهورية إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للمشاركة في أشغال القمة العربية الواحدة والثلاثون (31)، المزمع عقدها بالجزائر في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف إن الدعوة “استلمها نيابة عنه، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة”.

القمة العربية بالجزائر: الرئيس تبون يوجه دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجه، الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر.

وسلم، الاثنين، وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الرياض, رسالة الدعوة التي وجهها الرئيس تبون إلى خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, للمشاركة في أشغال القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر في نوفمبر المقبل, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في بيان لوزارة العدل : “بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, سلم الاثنين بالرياض, وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, رسالة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, للمشاركة في أشغال القمة العربية الواحدة والثلاثون (31) المزمع عقدها بالجزائر في الأول و الثاني من شهر نوفمبر المقبل, و استلمها نيابة عنه, وزير الدولة للشؤون الخارجية و عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية, السيد عادل الجبير”.

وطلب طبي من الوزير عادل الجبير “نقل التحيات الأخوية الصادقة” من رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين, مؤكدا “تطلع الجزائر لمشاركة نوعية وفاعلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الموعد العربي الهام”, حسب نفس المصدر.

من جانبه, “نوه الوزير عادل الجبير بالجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس عبد المجيد تبون من أجل توفير أحسن الظروف لتنظيم قمة عربية استثنائية تكون محطة فارقة للم الشمل العربي وتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك, وعبر عن الاستعداد الكامل للمملكة العربية السعودية للإسهام, بدورها, وبشكل مميز و فاعل, في إنجاح هذه المساعي النبيلة صونا لوحدة الأمة العربية”, وفق البيان.

من جهة أخرى, أشاد الطرفان بـ “المستوى المرموق” الذي بلغته العلاقات السياسية بين الجزائر و المملكة العربية السعودية, وأكدا على “أهمية تعميق التشاور والحوار بين الجانبين لتوفير أفضل السبل الكفيلة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى طموحات قيادة البلدين و بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

كما وأفات وكالة الأنباء السعودية أن الدعوة تسلمها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، لوزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبدالرشيد الطبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلّف عبدالمجيد السماري.

القمة العربية بالجزائر: رئيس جيبوتي يؤكد مشاركته بعد تسلمه دعوة الرئيس تبون

ويوم 18 سبتمبر 2022، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة رسميّة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل محمد عمر جيلة، للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر نوفمبر المقبل.

وسلم رسالة الدعوة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الأحد، من قبل الرئيس السيد إسماعيل محمد عمر جيلة

وأكدرئيس جمهورية جيبوتي استعداده التام للمشاركة في هذه القمة العربية واصفا إياها بالتاريخية.

القمة العربية بالجزائر: الرئيس العراقي برهم صالح يستلم دعوة الرئيس تبون

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة إلى الرئيس العراقي برهم صالح لحضور القمة العربية المقررة نوفمبر القادم بالجزائر.

وأفاد الرئاسة العراقية على صفحتها الرسمية عبر تويتر ان وزير العدل عبد الرشيد طبي نقل رسالة الدعوة إلى الرئيس برهم صالح والذي أكد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها.

الرئيس تبون يدعو البرهان إلى القمة العربية

ويوم 17 سبتمبر 2022، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، دعوة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فقد تسلّم البرهان رسالة الدعوة من وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

الرئيس تبون يوجه دعوة لرئيس لبنان ميشال عون

وفي 16 سبتمبر 2022، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون لحضور القمة العربية، المقرر عقدها بالجزائر نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان لوزارة العدل: “بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استُقبل اليوم الجمعة وزير العدل، حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، من طرف فخامة رئيس جمهورية لبنان السيد ميشال عون، حيث سلّمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال القمة العربية (31) التي ستحتضنها الجزائر، يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر 2022.

وخلال هذه المقابلة، تم استعراض التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تصبو الجزائر لجعلها محطة فارقة في مسار الدفع بالعمل العربي المشترك وتطوير أدواته، بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، أثنى فخامة الرئيس ميشال عون على الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي بذلتها الجزائر لتوفير كافة شروط نجاح القمة العربية المقبلة، معربا في ذات الوقت عن استعداد لبنان للمشاركة والمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا الحدث العربي الهام.

كما شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للحديث عن علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر و لبنان، حيث أعرب الرئيس ميشال عون عن تقديره الكبير و إمتنانه العميق نظير كل أشكال التضامن التي تقدمها الجزائر إلى لبنان.

في ختام اللقاء، كلف فخامة الرئيس اللبناني السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بإبلاغ أخيه الرئيس عبد المجيد تبون خالص تحياته و ثقته الكاملةبقدرة الجزائر على استضافة قمة عربية جامعة تؤسس لعمل عربي مشترك واعد.

وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون حمّل الوزير طبي تحياته إلى الرئيس تبون، معرباً عن تقديره للدعم الذي قدمته الجزائر للبنان خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها لاسيما بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وتابع البيان أن اللقاء تناول الحديث العلاقات اللبنانية-الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، اضافة الى العلاقات بين الدول العربية حيث تمنى الرئيس عون التوفيق للجزائر في تنظيم القمة بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات، لاسيما وان الجزائر اختارت تاريخاً للقمة مناسبة مجيدة هي الثورة الجزائرية.

كما تمنى الرئيس عون التوفيق للمساعي الديبلوماسية الجزائرية التي تعمل على توفير مقومات النجاح للقمة التي تنعقد في وقت تواجه الدول العربية قضايا مصيرية تستوجب جمع الشمل.

القمة العربية: الرئيس تبون يوجه دعوة لنظيره التونسي

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، دعوة رسمية لنظيره التونسي قيس سعيّد، للمشاركة في القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وقد تسلّم الرئيس سعيّد رسالة الدعوة لدى استقباله وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية، أن سعيّد “رحّب بالدعوة وأكّد حرصه على تلبيتها. معربا عن يقينه بقدرة الجزائر الشقيقة على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه القمة”.

من جانبه، أشار الوزير مراد إلى أن الجزائر “واثقة من المساهمة الفاعلة لتونس في تحقيق الأهداف المرجوّة من هذه القمة”، وفق ذات البيان.

ملك الأردن يؤكد حرصه على إنجاح الموعد

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

وسلم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، رسالة الدعوة، إلى الملك عبد الله الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية تأكيد الملك عبد الله “حرص الأردن على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الدول العربية”.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الجزائري في عمان محمد الشريف كورطة.

القمة العربية: رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد مشاركته الشخصية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الخميس، مشاركته الشخصية في القمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 01و02 من نوفمبر المقبل.

وسلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

وأكد المنفي لمبعوث رئيس الجمهورية مشاركته الشخصية في أشغال القمة، والمساهمة إلى جانب قادة الدول العربية الشقيقة للتوصل إلى نتائج ملموسة وإيجابية.

عرقاب يسلم دعوة الرئيس تبون لملك البحرين

وجه رئس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، دعوة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في أشغال القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

رسالة الدعوة سلمها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، خلال استقباله اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك أل خليفة الممثل الخاص لجلالة ملك البحرين.

مراد يسلم دعوة الرئيس تبون لنظيره الموريتاني

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 01و02 من نوفمبر المقبل.

وسلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الأربعاء بالعاصمة نواكشوط من قبل الرئيس الموريتاني.

وأكد الرئيس الموريتاني مشاركته في أشغال القمة بالجزائر.

ونقلت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية، قوله بعد المقابلة “أنه حظي باستقبال من طرف رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كمبعوث خاص من طرف فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنه أبلغ فخامة رئيس الجمهورية خلال اللقاء تحيات أخيه عبد المجيد تبون، وتمنياته له بالصحة والعافية”.

وأضافت :قال إن اللقاء كان فرصة لتسليم فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية دعوة من أخيه فخامة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لحضور أشغال القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر يومي الأول والثاني نوفمبر المقبل في دورتها الواحدة والثلاثين، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية قبل الدعوة بكل فرح وامتنان”

وأشارت “جرت المقابلة بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد محمد بن عتو”.

سلطنة عمان تؤكد مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق للمشاركة في القمة العربية، حيث أكدت الأخيرة حضورها هذا الموعد العربي.

وسلم رسالة الدعوة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الأبعاء، من قبل الشيخ أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان.

وجاء في البيان “مواصلة للجولة الخليجية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, استقبل اليوم بمسقط وزير الطاقة والمناجمي السيد محمد عرقاب من طرف صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد, نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بسلطنة عمان الشقيقة, حيث سلمه الرسالة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية لأخيه صاحب الجلالة, هيثم بن طارق المعظم, سلطان عمان, للمشاركة في أشغال الدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022”.

و بالمناسبة, يقول البيان, نقل السيد الوزير “عبارات التحية التي يبلغها السيد رئيس الجمهورية إلى شقيقه صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم وتمنياته بمشاركة سلطنة عمان في القمة العربية المقبلة ومساهمتها الحكيمة المعهودة في تسهيل التوافقات العربية وتعزيز العمل العربي المشتركي بما يستجيب لآمال وتطلعات الشعوب العربية في مزيد من الاستقرار والتنمية”.

من جانبه, يضيف ذات المصدر, “أكد صاحب السمو أسعد بن طارق مشاركة سلطنة عمان في القمة العربية التي ستلتئم بالجزائر في سياق عربي ودولي يقتضي التفاهم والتوافق أكثر من أي وقت مضىي مبلغا بدوره أصدق تحياته الأخوية إلى السيد رئيس الجمهورية”.

كما شكل اللقاء فرصة لتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية و آفاق تطويرها, في ظل الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان لا سيما فيما يخص الطاقة والتكوين والتبادل الثقافي والمؤسسات الناشئة والصغيرة, حسب البيان.

رئيس الإمارات يؤكد مشاركته “شخصيا” في القمة العربية بالجزائر

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وسلمّ رسالة الدعوة إلى بن زايد في أبو ظبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وأكد عرقاب في لقائه مع رئيس الإمارات، ثقة الرئيس تبون بأن تكون أبو ظبي من “المساهمين الفاعلين في إنجاح هذا الاستحقاق الهامّ”.

من جهته، أكد بن زايد مشاركته شخصيا في القمة العربية بالجزائر، واستعداد دولة الإمارات “للعمل على عدّة أصعدة لإنجاح هذا الموعد العربي”.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير قطر

كما وجه الرئيس تبون دعوة رسمية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية.

وسلم رسالة الدعوة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الثلاثاء، من قبل الأمير القطري.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير الكويت

ويوم الاثنين، حمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة العربية تسلمها منه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وأفاد التلفزيون العمومي أن وزير الطاقة محمد عرقاب حمل دعوة الرئيس تبون للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة في الجزائر تسلمها منه نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.