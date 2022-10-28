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الجزائر

القمة العربية: الكويت تفي بوعدها الذي قطعته قبل أشهر

الشروق أونلاين
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القمة العربية: الكويت تفي بوعدها الذي قطعته قبل أشهر
ح.م
وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر

وصل في ساعة متأخرة من مساء الخميس الى مطار الجزائر الدولي وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح لترؤس وفد دولة الكويت المشارك ابتداءا من السبت في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة ليكون بذلك أول رئيس دبلوماسية دولة عربية يصل إلى الجزائر.

ويعقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة الخارجية، جلسة عمل مع نظيره الكويتي من أجل تعزيز التنسيق بين الوفدين لانجاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة.

وبهذا تكون السلطات العليا لدولة الكويت الشقيقة قد وفت بوعدها حيث التزمت بأن تكون أول الوافدين الى الجزائر وآخر المغادرين منها، في انتظار وصول رئيس وفد دولة الكويت على مستوى القمة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولى عهد دولة الكويت.

وزير الخارجية الكويتي: سنكون أول المشاركين وآخر المغادرين في قمة الجزائر

ويوم 31 جانفي 2022، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن الكويت ستكون أول المشاركين في قمة الجزائر وآخر المغادرين.

وجاء تصريح الوزير الكويتي بعد احتضان بلاده اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي أعلن خلاله وزير الخارجية رمطان لعمامرة أنه سيتم في مارس تحديد موعد انعقاد القمة العربية.

الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.. لعمامرة يهنئ نظيره الكويتي

وهنأ وزير  الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتظنته الكويتيوم 30 جانفي 2022

وكتب لعمامرة، الأحد، في تغريدة له في صفحته الرسمية عبر تويتر “أهنئ أخي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت الشقيقة على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته مدينة الكويت اليوم وعلى رئاسته المتميزة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية”.

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التعليقات
2
  • موح

    هنيئا لنا القمة ستقام في المريخ وفي وقتها والايام بيننا

    1
  • من بلادي

    كي يزيد سميه بوزيد .

    5

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