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القمة العربية بالجزائر.. الخارجية تشرع في استقبال طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية

الشروق أونلاين
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القمة العربية بالجزائر.. الخارجية تشرع في استقبال طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، الاثنين، عن الشروع في استقبال ملفات اعتماد الصحافة الأجنبية، غير المرافقة للوفود الرسمية، الراغبة في تغطية فعاليات الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر.

وجاء في بيان للخارجية أن فترة إيداع طلبات الاعتماد المؤقتة تمتد من الفاتح أوت إلى غاية 30 سبتمبر 2022.

وستتم عملية تقديم ملفات الطلبات على مستوى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة إقليميا، سواء في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة أو مقر إقامة الصحفي عند الضرورة.

يتضمن ملف طلب الاعتماد المؤقت الوثائق التالية:

1-استمارة “طلب تأشيرة صحافة”، يمكن تسليمها أو تحميلها من المواقع الالكترونية للبعثات الدبلـوماسية أو الـقنصلية الجزائرية بالخارج،

2-استمارة طلب اعتماد الصحافة الأجنبية غير المرافقة للوفد الرسمي يمكن تسليمها أو تحميلها من المواقع الالكترونية للبعثات الدبلـوماسية أو الـقنصلية الجزائرية بالخارج أو من الموقع الالكتروني المخصص للقمة العربية (www.arabsummit2022.dz) ؛

3-طـلب صادر عن الـهـيئـة المسـتـخدمة للصحفي

4-نسخة من جواز سفر الـصـحـفي من جنسية أجنبية أو نسخة من بــطـاقـة الـتــعـريف الـوطــنـيـة لــلـصـحـفي من جنسية جزائرية ؛

5-نسخة من البطاقة المهنية للصحفي ؛

6-صورتان (02) شمسيتان  للمعني ؛

7-قائمة مفصلة للعتاد التقني الخاص بالنشاط الصحفي.

من أجل معلومات أوفر حول مواعيد وإجراءات تقديم طلبات الاعتماد المؤقتة يمكن الاطلاع على موقع البوابة الإلكترونية المخصصة للقمة العربية (www.arabsummit2022.dz).

من جهة أخرى، فإن عملية تسجيل الصحافة الأجنبية المرافقة للوفود الرسمية ستتم بالموازاة مع عملية تسجيل الوفود الرسمية في أجل سيتم تحديده لاحقا.

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