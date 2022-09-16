القمة العربية بالجزائر: الرئيس تبون يوجه دعوة لرئيس لبنان ميشال عون

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون لحضور القمة العربية، المقرر عقدها بالجزائر نوفمبر المقبل.

وأشار التلفزيون العمومي إلى أن رسالة الدعوة، حملها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال استقباله من طرف الرئيس اللبناني.

وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون حمّل الوزير طبي تحياته إلى الرئيس تبون، معرباً عن تقديره للدعم الذي قدمته الجزائر للبنان خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها لاسيما بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وتابع البيان أن اللقاء تناول الحديث العلاقات اللبنانية-الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، اضافة الى العلاقات بين الدول العربية حيث تمنى الرئيس عون التوفيق للجزائر في تنظيم القمة بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات، لاسيما وان الجزائر اختارت تاريخاً للقمة مناسبة مجيدة هي الثورة الجزائرية.

كما تمنى الرئيس عون التوفيق للمساعي الديبلوماسية الجزائرية التي تعمل على توفير مقومات النجاح للقمة التي تنعقد في وقت تواجه الدول العربية قضايا مصيرية تستوجب جمع الشمل.

القمة العربية: الرئيس تبون يوجه دعوة لنظيره التونسي

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، دعوة رسمية لنظيره التونسي قيس سعيّد، للمشاركة في القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وقد تسلّم الرئيس سعيّد رسالة الدعوة لدى استقباله وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية، أن سعيّد “رحّب بالدعوة وأكّد حرصه على تلبيتها. معربا عن يقينه بقدرة الجزائر الشقيقة على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه القمة”.

من جانبه، أشار الوزير مراد إلى أن الجزائر “واثقة من المساهمة الفاعلة لتونس في تحقيق الأهداف المرجوّة من هذه القمة”، وفق ذات البيان.

القمة العربية بالجزائر: ملك الأردن يؤكد حرصه على إنجاح الموعد

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

وسلم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، رسالة الدعوة، إلى الملك عبد الله الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية تأكيد الملك عبد الله “حرص الأردن على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الدول العربية”.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الجزائري في عمان محمد الشريف كورطة.

القمة العربية: رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد مشاركته الشخصية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الخميس، مشاركته الشخصية في القمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 01و02 من نوفمبر المقبل.

وسلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

وأكد المنفي لمبعوث رئيس الجمهورية مشاركته الشخصية في أشغال القمة، والمساهمة إلى جانب قادة الدول العربية الشقيقة للتوصل إلى نتائج ملموسة وإيجابية.

عرقاب يسلم دعوة الرئيس تبون لملك البحرين

وجه رئس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، دعوة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في أشغال القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

رسالة الدعوة سلمها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، خلال استقباله اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك أل خليفة الممثل الخاص لجلالة ملك البحرين.

القمة العربية: مراد يسلم دعوة الرئيس تبون لنظيره الموريتاني

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 01و02 من نوفمبر المقبل.

وسلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الأربعاء بالعاصمة نواكشوط من قبل الرئيس الموريتاني.

وأكد الرئيس الموريتاني مشاركته في أشغال القمة العربية بالجزائر.

ونقلت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية، قوله بعد المقابلة “أنه حظي باستقبال من طرف رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كمبعوث خاص من طرف فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنه أبلغ فخامة رئيس الجمهورية خلال اللقاء تحيات أخيه عبد المجيد تبون، وتمنياته له بالصحة والعافية”.

وأضافت :قال إن اللقاء كان فرصة لتسليم فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية دعوة من أخيه فخامة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لحضور أشغال القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر يومي الأول والثاني نوفمبر المقبل في دورتها الواحدة والثلاثين، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية قبل الدعوة بكل فرح وامتنان”

وأشارت “جرت المقابلة بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد محمد بن عتو”.

سلطنة عمان تؤكد مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق للمشاركة في القمة العربية، حيث أكدت الأخيرة حضورها هذا الموعد العربي.

وسلم رسالة الدعوة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الأبعاء، من قبل الشيخ أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان.

وجاء في البيان “مواصلة للجولة الخليجية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, استقبل اليوم بمسقط وزير الطاقة والمناجمي السيد محمد عرقاب من طرف صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد, نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بسلطنة عمان الشقيقة, حيث سلمه الرسالة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية لأخيه صاحب الجلالة, هيثم بن طارق المعظم, سلطان عمان, للمشاركة في أشغال الدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022”.

و بالمناسبة, يقول البيان, نقل السيد الوزير “عبارات التحية التي يبلغها السيد رئيس الجمهورية إلى شقيقه صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم وتمنياته بمشاركة سلطنة عمان في القمة العربية المقبلة ومساهمتها الحكيمة المعهودة في تسهيل التوافقات العربية وتعزيز العمل العربي المشتركي بما يستجيب لآمال وتطلعات الشعوب العربية في مزيد من الاستقرار والتنمية”.

من جانبه, يضيف ذات المصدر, “أكد صاحب السمو أسعد بن طارق مشاركة سلطنة عمان في القمة العربية التي ستلتئم بالجزائر في سياق عربي ودولي يقتضي التفاهم والتوافق أكثر من أي وقت مضىي مبلغا بدوره أصدق تحياته الأخوية إلى السيد رئيس الجمهورية”.

كما شكل اللقاء فرصة لتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية و آفاق تطويرها, في ظل الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان لا سيما فيما يخص الطاقة والتكوين والتبادل الثقافي والمؤسسات الناشئة والصغيرة, حسب البيان.

رئيس الإمارات يؤكد مشاركته “شخصيا” في القمة العربية بالجزائر

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وسلمّ رسالة الدعوة إلى بن زايد في أبو ظبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وأكد عرقاب في لقائه مع رئيس الإمارات، ثقة الرئيس تبون بأن تكون أبو ظبي من “المساهمين الفاعلين في إنجاح هذا الاستحقاق الهامّ”.

من جهته، أكد بن زايد مشاركته شخصيا في القمة العربية بالجزائر، واستعداد دولة الإمارات “للعمل على عدّة أصعدة لإنجاح هذا الموعد العربي”.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير قطر

كما وجه الرئيس تبون دعوة رسمية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية.

وسلم رسالة الدعوة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الثلاثاء، من قبل الأمير القطري.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير الكويت

ويوم الاثنين، حمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة العربية تسلمها منه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وأفاد التلفزيون العمومي أن وزير الطاقة محمد عرقاب حمل دعوة الرئيس تبون للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة في الجزائر تسلمها منه نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.