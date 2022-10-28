القمة العربية: بداية توافد وزراء الخارجية العرب على الجزائر

شرع عدد من وزراء الخارجية العرب، الخميس، في الوصول تابعا إلى المركز الدولي للمؤتمرات،عبد اللطيف رحال، أين كان في استقبالهم وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، تحضيرا لانطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية السبت.

وسيتم خلال جلسات الاجتماع، في يومه الأول، اعتماد مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشاريع القرارات، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني، الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

وتحتل القضية الفلسطينية موقعا جوهريا ومحوريا في قمة الجزائر، وهو ما أكد عليه عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، مساء الخميس، في أعقاب اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واختتام أشغال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.

نجلاء المنقوش: القمة العربية بالجزائر تملك كل مقومات النجاح

واستقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش.

وتم ذلك على هامش أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة في دورته الـ.31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وعقب اللقاء قالت نجلاء المنقوش “سعيدة بوجودي بين أهلي وإخوتي في الجزائر، القمة العربية بالجزائر تملك كل مقومات النجاح”.

عثمان الجرندي: الجزائر ستتولى الدفاع عن المصالح العربية في المحافل الدولية

قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الجمعة، ان الفترة الحالية مفصلية في العلاقات الدولية والجزائر واعية بذلك، وسوف تتولى التعبير عن الهواجس العربية والدفاع عن المصالح العربية في كل المحافل الدولية.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، نظيره التونسي، عثمان الجرندي، على هامش أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وعقب اللقاء، صرح الوزير التونسي للصحفيين ” تبادلنا الرؤى حول أشغال القمة العربية المقبلة، تونس ستكون سعيدة بتسليم المشعل إلى الرئيس عبد المجيد تبون ونحن على ثقة تامة بأن الجزائر سوف تتولى هذه المهمة بكل اقتدار خاصة وانها قد أثبتت في العديد من الاستحقاقات الكبرى جدارتها في إدارة الشأن العام والشأن العربي والدفاع عن المصالح العربية”.

وشدد الجرندي على أن ” تغير وتنوع التحديات يستدعي منا كمجموعة عربية التغير معها، والتحول للبحث عن السبل الكفيلة لمجابهة هذه التحديات “، مشيرا إلى أن “الجزائر هي في الموعد وسوف تبقى على هذا الموعد للدفاع عن هذه القضايا في الجامعة العربية وفي كل المحافل التي ننتمي اليها جميعا و تنتمي اليها الجزائر مثل حركة عدم الانحياز ومحافل أخرى”.

انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت

وتنطلق، السبت، أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

وسيتم في مستهل أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر، تسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية, حيث يتسلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، رئاسة الدورة ال31 للقمة العربية، من وزير الشؤون الخارجية التونسية والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها الـ30.

ويحظى الملف الليبي بأهمية كبيرة، وهو الذي تم إدراجه في مشروع جدول الأعمال، حيث قال شبيرة إنه “مهم جدا” ويحظى بالأولوية في النقاش بين الدول العربية، مبرزا أن “الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الأشقاء في هذا البلد للخروج من الأزمة، وهو ما أعلنه مرارا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتأكيد على أن الجزائر توجد على مسافة واحدة مع كل أطراف الأزمة من أجل مساعدة الليبيين على الخروج من الوضع الحالي” .

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح مندوب الجزائر أن سوريا خرجت من الجامعة العربية منذ 2011 لظروف وأسباب معروفة وكانت هناك مشاورات قبل القمة بين كافة الدول العربية لعودتها، غير أن هذا البلد “اتخذ قرار عدم المشاركة لتفادي حسب ما أكده وزير خارجيته حصول خلافات داخل الأسرة العربية”.

ويرتقب أن يقدم الوفد الجزائري، على مستوى اجتماع وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة، ملفا متكاملا حول إصلاح الجامعة، للنهوض بها والسماح لها بمواصلة مهامها بشكل أفضل و أحسن”، وذلك في مسعى لـ “تطوير أداء هذه الهيئة، والبحث على أفضل السبل لترقية العمل العربي المشترك في مختلف الميادين بإعادة النظر في الكثير من أساليب عملها”.

كما حضر ملف سد النهضة في أشغال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بناء على تقرير لدولة مصر، حيث تم التطرق “للتطورات التي حصلت بخصوص سد النهضة والتجاذبات المحيطة بها”، إلى جانب ملفات أخرى وقع اختلاف وجهات النظر فيها، مع إجماع حول أنها تتطلب دراسة على مستوى أعلى، وتقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية للنظر والبت فيها قبل دراستها على مستوى القمة.