القمة العربية تتبنّى مقترحات الرئيس تبون في تفعيل دور الجامعة

مع مواجهة تحديات الأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمناخي

ثمنت القمة العربية في ختام أشغال دورتها الـ31، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، المقترحات البناءة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها.

وتضمن الإعلان الذي تمت تلاوته من طرف المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، “تثمين المقترحات البناءة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك”.

وأكد الإعلان على “الالتزام بالمضي قدما في مسار تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية وفق نهج جديد يؤازر الأطر التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم وانشغالات المواطن العربي”.

وفي ذات السياق، تم التأكيد على “ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية وفعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية، من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع”.

وشدد إعلان الجزائر أيضا على ضرورة “الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي”.

وتم التأكيد في ذات السياق على “أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات”.