القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير الكويت
حمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة العربية تسلمها منه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .
وأفاد التلفزيون العمومي أن وزير الطاقة محمد عرقاب حمل دعوة الرئيس تبون للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة العربية في الجزائر تسلمها منه نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر تسلمها سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من وزير الطاقة الجزائري
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— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 12, 2022