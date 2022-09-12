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الجزائر

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير الكويت

الشروق أونلاين
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القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير الكويت
ح.م
عرقاب رفقة ولي العهد الكويتي

حمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  لحضور القمة العربية تسلمها منه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وأفاد التلفزيون العمومي أن وزير الطاقة محمد عرقاب حمل دعوة الرئيس تبون للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة العربية في الجزائر تسلمها منه  نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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