القمة العربية فرصة فريدة للتعبئة لصالح القضايا الجوهرية

بهدف وضع المنطقة في منأى عن التوترات.. لعمامرة:

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الأربعاء، أنّ القمة العربية المقبلة بالجزائر “ستعطي فرصة فريدة لتعبئة الجهود والنوايا الحسنة لكافة الأطراف الفاعلة قصد تعزيز التضامن العربي بشأن القضايا الجوهرية وبلورة رؤية مشتركة من أجل وضع منطقتنا في منأى عن التوترات وتوفير مستقبل واعد للشباب العربي”.

في مداخلة له بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة، قال لعمامرة: “تتميّز هذه السنة باستضافة القمة الـ31 لجامعة الدول العربية يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، وستوفّر الجزائر لرؤساء الدول والحكومات العربية وقادة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية أرضية لإعطاء فرصة أخرى للدبلوماسية والسلام في تسوية النزاعات التي تعرض الأشخاص للخطر وتهدد رفاهية الجميع”.

الجزائر تتطلع للانضمام إلى مجلس الأمن لعهدة 2023 – 2024

واعتبر الوزير أنّ هذه القمة ستكون كذلك “فرصة لتجديد انضمام وتمسك الجميع بمبادرة السلام العربية وبالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس”، مضيفًا أنّ “الأمر سيتعلق كذلك بتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية، لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن، وذلك للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة”.

وقال لعمامرة إنّ “مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في هذه القمة، من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون المثمر بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول المسائل المدرجة في جدول أعمال المنظمتين”.

وأضاف لعمامرة أنّ “تطلع الجزائر للانضمام إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم للعهدة بين سنتي 2023 و2024، يترجم طموحها في المساهمة في العمل العالمي من أجل السلام، من خلال تركيز الجهود على ترقية الحلول السلمية وتعزيز مبادئ عدم الانحياز وإعادة بعث نظام تعددية الأطراف”.

وجدّد لعمامرة تمسّك الجزائر بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة وبتعددية الأطراف من خلال إقامة تعاون مثالي مع منظومة الأمم المتحدة وأعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن.

وصرّح لعمامرة: “على غرار كل الأمم المحبة للسلام والمتمسكة بالقيم والمبادئ المتضمنة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، تحيي الجزائر هذا العام يوم الأمم المتحدة الذي شهد، قبل 77 سنة، بداية مرحلة مفصلية في التاريخ المعاصر.

ويأتي هذا الاحتفال في ظرف مواتٍ بالنسبة للجزائر كونه يتزامن مع التاريخ المزدوج الرمزي للذكرى الستين لاستقلالها وانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة عضو”.

في الشأن نفسه، قال لعمامرة أن البشرية تحتفل “بهذا اليوم المرجعي في ظرف عالمي متوتر يضع مبادئ وقيم هذه المنظمة العالمية على المحك”، مضيفا أنّ هذا الظرف الدولي الحساس يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التضامن والتعاون بين جميع الدول لاستعادة السلام والاستقرار في العالم والقضاء على الفقر والحدّ من الفوارق، والسماح بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

بهذه المناسبة، أكّد الوزير أنّ “الجزائر تجدد تمسكها بالدور المحوري للأمم المتحدة وبتعددية الأطراف كمنتدى لتنسيق رؤى وتطلعات الدول الأعضاء التي تطمح إلى إقامة نظام دولي عادل ومنصف يسمح للجميع بالعيش في سلام وفي رفاهية مشتركة”.

وتابع: “وفاءً لهذه المقاربة، تحافظ الجزائر على تعاون مثالي مع منظومة الأمم المتحدة من خلال أعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة”.

وذكر لعمامرة أنّ “التزام الجزائر وعملها” توّجا هذه السنة بانتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الأممي بين عامي 2023 و2025، ممّا يشكّل اعترافًا من المجتمع الدولي بدورها في حماية وترقية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.

ويرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنّ “الانضمام إلى هذه الهيئة الأممية المهمة سيمكّن الجزائر من مضاعفة الجهود في هذا المجال وترك بصمة قناعاتها والتزاماتها ضمن الجهود الواجب بذلها بغية تحقيق تقدم معتبر في مجال ضمان حقوق الإنسان لصالح جميع الشعوب”.

وخلص الوزير إلى القول إنّ “الجزائر سنة 2022، ستمنح فرصة ثمينة للمجتمع الدولي للاستلهام من التراث التاريخي لأحد الشعوب التي أعطت نضالاتها وتضحياتها معنى حقيقيا لوجود الأمم المتحدة. وتبقى الجزائر، في عيد الأمم المتحدة هذا، شعلة لإنسانية حية تتجاوز وضعًا مضطربًا وخطيرًا للتصالح مع نفسها والمحافظة على تمسكها بهذا البيت المشترك لكافة الشعوب كملجأ دائم لأملهم في مستقبل أفضل”.