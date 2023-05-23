القمة العربية.. ما حقيقة انسحاب أمير قطر أثناء كلمة الرئيس السوريّ!

فيديو متداول عبر الشبكات أثار الجدل

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن القمة العربية، قيل إنه يظهر لحظة خروج أمير قطر من الجلسة أثناء كلمة الرئيس السوري.

يظهر في الفيديو بشار الأسد وهو يلقي كلمته أمام القادة العرب في قمّة جدّة، وهي الأولى التي تحضرها بلاده منذ 13 عاماً. ثم يظهر في أحد المشاهد من يبدو أنه أمير قطر وهو يخرج من القاعة.

وجاء في التعليقات المرافقة: “لحظة انسحاب أمير قطر من القاعة بعد بداية إلقاء الرئيس الأسد كلمته بقمة جدة”.

الفيديو تم تداوله عبر الشبكات حسب وكالة فرانس برس مباشرة عقب إعلان الديوان الأميريّ القطريّ مغادرة الأمير تميم مدينة جدّة الجمعة، وذلك قُبيل بدء كلمة الرئيس السوري بشّار الأسد في القمّة العربيّة التي كانت منعقدة هناك.

وأكد تقرير الوكالة الفرنسية أن الفيديو مركب، لافتا أنه بعد ظهر الجمعة، أعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم غادر مدينة جدّة “بعد ترؤسه وفد دولة قطر في القمّة العربيّة”، لكنّه لم يغادر أثناء كلمة الأسد.

وقال مصدر رفيع في جامعة الدول العربيّة لوكالة فرانس برس إن الأمير تميم غادر قاعة الاجتماعات قبل كلمة الرئيس السوري.

ما حقيقة الفيديو إذاً؟

حسب تقرير فرانس برس حول صحة الأخبار فإن المشهد الذي يُظهر الشيخ تميم خارجاً من القاعة قديم، ويعود تحديدا للعام 2019، أثناء افتتاح القمّة العربية في تونس. وقد نشرته وسائل إعلام عربيّة.

وغادر الشيخ تميم القاعة آنذاك أثناء كلمة الأمين العام للجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، ولم يكن بشار الأسد حاضراً في تلك القمّة.

وقد عمد مروّجو الخبر المضلّل إلى اقتطاع هذا المشهد من فيديو العام 2019 وتركيبه في الفيديو الذي يُظهر كلمة بشار الأسد في القمة الأخيرة.

وقطع قادة عرب عديدون علاقات بلادهم أو خفّضوها مع دمشق بعد بداية النزاع في سوريا في العام 2011. وقدمت دول عربية عدّة بينها السعودية وقطر، خصوصًا في السنوات الأولى للنزاع، دعماً للمعارضة السياسيّة والمسلّحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا.

وما زالت قطر تحتفظ بموقف هو الأكثر تحفّظاً إزاء النظام السوري. ففي ظلّ التوجّه العربيّ الحالي لإعادة دمج سوريا في محيطها، أعلنت قطر أنها لن تطبّع علاقاتها مع حكومة دمشق، لكنها أكدت أيضاً أنها لن تكون “عائقا” أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية.