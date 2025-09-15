-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

“القمح مقابل السيارات الصينية”.. روسيا تستعين بتجارة المقايضة لهذا السبب!

محمد فاسي
  • 1377
  • 0
“القمح مقابل السيارات الصينية”.. روسيا تستعين بتجارة المقايضة لهذا السبب!
الشروق أونلاين
مقايضة القمح الروسي بالسيارات الصينية

تشهد روسيا عودة ملحوظة لعمليات المقايضة في تجارتها الخارجية لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تبادل سلع مثل القمح بالسيارات الصينية وبذور الكتان بمواد بناء، في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية وفصل البنوك الروسية عن نظام “سويفت“.

وأصدرت وزارة الاقتصاد الروسية في 2024 دليلاً لتسهيل هذه المعاملات، بينما أكدت مصلحة الجمارك وجود صفقات مقايضة مع دول مختلفة، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي التجارة الخارجية.

ورصدت وكالة رويترز للأنباء ثماني صفقات لم يُعلن عنها سابقًا، في ظل تزايد المخاوف لدى البنوك الصينية من العقوبات الثانوية.

وأظهرت بيانات رسمية لهيئة الجمارك الفيدرالية الروسية المنشورة على موقعها الرسمي تراجع فائض التجارة الخارجية بنسبة 14% بين جانفي وجويلية 2025، ليصل إلى 77.2 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات. ويرى خبراء أن توسع المقايضة يعكس ضغط العقوبات وتراجع الاعتماد على الدولار.

وإلى جانب المقايضة، تستخدم الشركات الروسية بدائل أخرى مثل وكلاء الدفع، العملات المشفرة، وفرع بنك VTB في شنغهاي لضمان استمرار النشاط التجاري.

مقالات ذات صلة
صندوق الجزائر لتمويل المؤسسات الإفريقية الناشئة بعيون الخبراء

صندوق الجزائر لتمويل المؤسسات الإفريقية الناشئة بعيون الخبراء

وزارتان للطاقة في الجزائر.. ما هي المكاسب المنتظرة؟

وزارتان للطاقة في الجزائر.. ما هي المكاسب المنتظرة؟

رزيق يودّع الرئيس الجديد للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير

رزيق يودّع الرئيس الجديد للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير

هذه هي القواعد الجديدة للاستيراد والتصدير

هذه هي القواعد الجديدة للاستيراد والتصدير

مهمة اقتصادية لرجال أعمال وشركات إقليم كتالونيا في الجزائر

مهمة اقتصادية لرجال أعمال وشركات إقليم كتالونيا في الجزائر

صادرات ميناء الجزائر ترتفع بأكثر من 42% في الثلاثي الثاني

صادرات ميناء الجزائر ترتفع بأكثر من 42% في الثلاثي الثاني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد