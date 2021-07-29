القميص الجديد لـ “محرز” يُراعي أهمّية الثروة المائية

رُوعي الجانب البيئي والثروة المائية تحديدا، في صناعة القميص الجديد للاعب الدولي الجزائري رياض محرز وزملائه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتعلّق الأمر هنا بِقميص فريق “الأزرق السماوي” الخاص بِالمقابلات خارج القواعد، والذي يحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية “بوما”.

وأوضحت إدارة نادي مانشستر سيتي في بيان لها نشرته، الخميس، أن القميص صُنع بِتقنية Dope Dye التي تقتصد في استعمال المياه الشروب.

وأضاف البيان أن هذه العملية تندرج ضمن إطار برنامج خيري للنادي، يرمي إلى نشر الوعي والتحسيس بِأهمّية الثروة المائية، وضرورة توفيرها لِأبناء المعمورة، وأيضا التقليل من إهدارها في القطاع الصناعي.

وجاء أيضا في البيان “يتميّز القميص الجديد المُذهل بِتصميم يعكس قطرات الماء، ممّا يُبرز برنامج المياه الآمنة وعطاء السيتي، ويُمثّل شعارات النادي و “بوما” والاتحاد ونيكسن، بِألوان قزحية تُشبه تأثير الضوء الذي يخترق قطرات الماء. كما يجمع قميص مانشستر سيتي الجديد بين البوليستر (نوع من القماش) المُعاد تدويره بِنسبة 100٪، وتقنية تنظيم الحرارة الجافّة المُتقدّمة، لِضمان ملاءمة وحركة لا هوادة فيها. حتى يُحافظ على الرياضيين جافّين ومُرتاحين. ويكتمل القميص مع هيكل من نسيج الجاكار (نوع آخر من القماش) فائق الخفّة في الجزء الخلفي منه، لِتعزيز التهوية أثناء الأداء المُكثّف”.

واختتمت إدارة نادي مانشستر سيتي البيان، تقول إن القميص المذكور سيكون متوفّرا انطلاقا من الـ 29 من جويلية الحالي.