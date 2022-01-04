دعم رئيس المجلس الوطني إبراهيم بوغالي، الثلاثاء، مقترح إطلاق القناة التلفزيونية البرلمانية في الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر.

وترأس ،الثلاثاء، كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ووزير الاتصال والمدير العام للتلفزيون الجزائري ومنتخبين بالغرفتين وإطارات بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لقاء حول إنشاء القناة البرلمانية.

وقال بوغالي حسب بيان للمجلس الشعبي “إن القناة ستكون فضاء لتنوير الرأي العام، وهو ما يضعنا في نفس الوقت أمام تحد كبير، أساسه الأول هو ثقة المواطن وترقية دوره و العمل و المساعدة و المشاركة من قريب ومن بعيد في تنمية البلاد”.

بوغالي نوه أيضا بالدور المنوط بالقناة البرلمانية الذي “يندرج أساسا في تنوير الرأي العام بكل ما يتعلق بالتشريع وأساليب الرقابة والدبلوماسية البرلمانية ومختلف نشاطات الغرفتين المختلفة التي هي في الأول والأخير صوت المواطن أينما كان وحيث ما وجد”.

واقترح” رئيس المجلس الشعبي عدد من النقاط تتعلق بعقد لقاء تنسيقي أولي بين ممثلي الغرفتين في أقرب الآجال لضبط العديد من المحاور كالمتعلقة بتحسين الاتفاقية إذا تطلب الأمر ذلك، ضرورة خلق روح المنافسة، إعطاء فرصة للكفاءات والطاقات والاستفادة من خبرات نواب الغرفتين السابقين لتوجيه وكسب الخبرة من طرف النواب الجدد للوصول إلى شروط التميز خاصة وأن إنشاء القناة هو الالتزام ال 36 من التزامات رئيس الجمهورية مما سيقوي مصداقية المنتخب على المستوى المحلي ممن انتخبوه”.

اجتماع لحسم مشروع القناة البرلمانية الجزائرية

يعقد، الثلاثاء، رئيسا مجلس الأمة صالح قوجيل والمجلس الشعبي الوطني إبراهيم غالي، اجتماعا حول مشروع القناة البرلمانية.

وحسب بيان لمجلس الأمة فإن الإجتماع سيعقد الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة (10سا) صباحا، بمقر المجلس، وبحضور كلٌ من وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكذا المدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان لوناكل وإطارات من غرفتي البرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن اجتماع يأتي في إطار تجسيد الالتزام السادس والثلاثين من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.