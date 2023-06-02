القنصل العام للجزائر بجدة: مجندون لضمان المرافقة اللازمة لحجاجنا

أكد القنصل العام للجزائر بجدة محمد عالم، أنه تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات لضمان التنظيم والمرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين لأداء مناسك الحج في أحسن الظروف.

وأوضح عالم، الجمعة، خلال استقباله رئيس مركز البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة زهير بوذراع وأعضاء البعثة، أنه تم تجنيد كل الوسائل من أجل إنجاح موسم الحج 1444هـ /2023م وذلك من خلال ضمان التأطير والمرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين خاصة وأن عددهم قد تجاوز هذا العام 40 ألف حاج .

ووصلت الرحلة الثانية القادمة من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في الساعات الأولى من صباح الجمعة لتتواصل الرحلات القادمة من مختلف مطارات الوطن نحو المدينة المنورة وجدة خلال الأيام المقبلة.