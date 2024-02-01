القهوة أم الشاي؟.. 5 أسباب قد تجعلك تعيد حساباتك بشأن فطور الصباح!

على الرغم من أن الكثيرين اعتادوا على شرب القهوة صباحا لتنشيط أنفسهم بعد خمول ساعات، إلا أن الخبراء ينصحون بالتحول إلى الشاي.

وبحسب ما أورد موقع Health Shots فإن هناك على الأقل 5 أسباب وجيهة تجعل الشاي هو الخيار الأمثل لبدء اليوم وهي:

1- محتوى الكافيين أكثر اعتدالا

الشاي يوفر كمية معتدلة من الكافيين، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية المحتملة، على عكس القهوة، وهنا تقول خبيرة التغذية أفني كاول إن “الشاي يحتوي عادةً على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة. في حين أن الكافيين يمكن أن يوفر دفعة أولية من الطاقة، إلا أن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى العصبية والقلق وأنماط النوم المضطربة”.

2- استيقاظ تدريجي

يشعر الكثيرون بالكسل قليلاً عند الاستيقاظ في الصباح حيث توفر القهوة لهم دفعة فورية ومفاجئة من الطاقة وهذا أمر غير جيد بالمرة ويعود بالضرر على الصحة، ووفقاً لخبيرة التغذية كاول، فإن الشاي يحتوي على حمض أميني يعرف باسم إل-ثيانين، والذي له تأثير مهدئ ويمكن أن يوازن التأثيرات المحفزة للكافيين.

كما يمكن أن يؤدي إلى تجربة استيقاظ تدريجية ولطيفة مقارنة بالصدمة المفاجئة أحيانًا من القهوة.

3- الشاي يرطب الجسم والقهوة تسبب الجفاف

يعد الجفاف مشكلة مزمنة مع القهوة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، ويكون الأمر أكثر حدة في فصل الشتاء، خاصة مع قلة شرب السوائل الأخرى.

والقهوة مدرة للبول، مما يعني أنها قد تسبب الجفاف في حالة عدم شرب السوائل، أما الشاي فيساعد على الترطيب الجيد، لأنه يتكون في المقام الأول من الماء.

4- تعزيز مضادات الأكسدة

يعرف عن الشاي وخاصة الأخضر، أنه غني بمضادات الأكسدة التي لها فوائد صحية مختلفة، بما يشمل دعم جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف، في حين أن القهوة تحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، إلا أن الأنواع والكميات قد تختلف.

5- حساسية المعدة

حسب خبراء فإن القهوة يمكن أن تكون أكثر حمضية من الشاي، مما قد يسبب إزعاجاً في المعدة لبعض الأفراد، وبالتالي يعتبر الأخير خياراً مفضلاً لأولئك الذين يعانون من حساسية الحموضة أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

وعلى النقيض من ذلك كانت دراسة سابقة قد أجرت مقارنة بين القهوة والشاي وخلصت إلى أن الفائز في معركة الفوائد الصحية هي القهوة التي تأتي في المقدمة، غناهابالألياف وصحة الميكروبيوم وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري.

ورأت أن الشاي مفيد بلا شك لضغط الدم والكوليسترول ومستويات التوتر والصحة العقلية والإنتاجية، وكلاها جيدان عندما يتعلق الأمر بصحة القلب وطول العمر، وبالنسبة للشاي على وجه الخصوص، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الفوائد الصحية التي لم يتم اكتشافها بعد.