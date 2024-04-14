القوات الإيرانية تدرّبت على ضرب قاعدة جوية للاحتلال الإسرائيلي “منذ شهرين”

حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد

قالت وكالة الأنباء الرسمية في إيران يوم الأحد، إن القوات الجوّ-فضائية للحرس الثوري الإيراني تدرّبت على هجوم صاروخي ضد نموذج لحظائر قاعدة جوية هامّة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، منذ شهر فيفري الماضي.

وذكرت الوكالة إن الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري، استهدفت مساء السبت، العديد من الأهداف الصهيونية، من ضمنها قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقع هذه القاعدة في منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع. وهي تعتبر الحظيرة والقاعدة الرئيسية لانطلاق طائرات إف 35 الصهيونية، حسب المصدر.

وأكد التلفزيون الإيراني مساء السبت، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ هجوما بالمسيّرات والصواريخ ضد أهداف في الأراضي المحتلة. ردّا على قصف جوي إسرائيلي استهدف سفارة إيران في دمشق، مطلع الشهر الجاري.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استحوذ على سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي خلال عبورها مضيق هرمز.