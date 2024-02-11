القوات البحرية تنقذ بحارين أجانب في سواحل تيبازة

تمكنت القوات البحرية من إنقاذ بحارين أجانب في سواحل تيبازة، يوم الأحد 11 فيفري 2024.

تمكنت القوات البحرية بإنقاذ بحارين أجانب في سواحل تيبازة اليوم الأحد، وهذا بعد تواجدها في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة.

وتدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، حسب ما أفادت به في بيان، إثر تلقي “المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة استغاثة، يوم الأحد11 فيفري 2024 على الساعة 07سا 30د صباحا، من طرف سفينة جرف بحري المسماة «NOVADRAGAMAR» الحاملة للراية الإسبانية، مفادها تواجد السفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة”.

السفينة كان على متنها بحارون من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان.

ليتم و”على الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء لطاقم السفينة وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة لسرب حوامات البحث والإنقاذ/ن ع 1، وكذا فرقة التدخل الساحلي ببوهارون التابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل شرشال”.

وتمكنت هذه الوحدات من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل التكفل بهم صحيا، تؤكد قيادة القوات البحرية.

هذه العملية التي تدخل في إطار المهام الإنسانية “تؤكد على الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف.”