القوات البحرية تنقذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية بسواحل بومرداس (بالصور)

بعد تعطل قاربهم:

نجحت القوات البحرية في إنقاذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية بسواحل بومرداس، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، 8 أفريل.

وقالت الوزارة في بيانها “في إطار الالتزام الإنساني لوحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية وفي سياق الجهود المستمرة لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر، تم يوم أمس 07 أفريل 2025، إنقاذ ثلاثة وعشرين (23) مرشحًا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية كانوا على متن قارب معطل، على بعد 20 ميل بحري شمال كاب جنات/بومرداس.”